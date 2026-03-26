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Dan de alta a cuatro militares sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo

La tragedia aérea dejó 69 integrantes de la fuerza pública fallecidos. Medicina Legal ya ha identificado más de 10 cuerpos.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 8:59 a. m.
Fueron dados de alta varios militares heridos en el siniestro aéreo del Putumayo.
Fueron dados de alta varios militares heridos en el siniestro aéreo del Putumayo. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
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Fuentes militares confirmaron que en las últimas horas fueron dados de alta cuatro militares que estaban siendo atendidos en el Hospital Militar, tras ser remitidos desde Putumayo luego del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea.

Recuperación de sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo.
Recuperación de sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo. Foto: Ministerio de Defensa

Uno de los militares que salió de la entidad de salud es el cabo tercero Isandro Guiza, quien en diálogo con SEMANA, relató cómo sobrevivió al accidente.

En medio de su impactante relato, dijo que él y otros ocho militares ayudaron a otros compañeros a salir de entre los hierros retorcidos en los que quedó el avión.

Explicó que todo ocurría con normalidad, hasta cuando en el aire la aeronave comenzó a perder altura y luego se precipitó a tierra chochando violentamente en tres ocasiones.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó a los sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó a los sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo. Foto: Ministerio de Defensa

De acuerdo con Guiza, lo primero que impactó contra el suelo fue un ala del avión, que eso hizo que tuviera fuertes giros, arrojando a los que iban en la parte de atrás del avión hacía el centro, como le ocurrió a él.

Recordó que de los 12 compañeros con los que él viajaba, que hacían parte de su compañía, uno de ellos murió. Guiza, dijo que fueron 30 segundos donde pasó todo. Que no les dio tiempo de reaccionar, solo de esperar el impacto de la aeronave luego de que se perdiera el control.

“Yo iba en la parte de atrás cuando entramos en emergencia”, dijo el Cabo a SEMANA.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un recorrido en el Hospital Militar.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un recorrido en el Hospital Militar. Foto: Ministerio de Defensa

El uniformado indicó que en comparación a las heridas que sufrieron sus compañeros, las de él se pueden considerar menores. Indicó que vio morir a otros militares y también con las graves heridas con las que quedaron otros uniformados en el sitio de la tragedia.

Explicó que antes de ser trasladado a un hospital, logró estar en el sitio ayudando a otros heridos durante unos 30 minutos.