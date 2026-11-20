A toda marcha avanzan las investigaciones por parte de un equipo especial de la Policía Metropolitana de Barranquilla para lograr la plena identificación del sujeto responsable de dejar una cava de icopor con restos humanos y amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel Modelo, a la medianoche de este viernes 20 de noviembre.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía, sostuvo que avanzan con las pesquisas del caso para dar con el sujeto que realizó este hecho.

“Frente al hallazgo de los restos humanos en inmediaciones de un centro penitenciario, me permito informar que tenemos un grupo de investigadores desde horas de la madrugada en la ciudad y quienes han identificado los rasgos morfológicos y las características de los responsables”, dijo la oficial.

La oficial indicó que en los últimos días han venido realizando duros operativos en contra de los cabecillas de bandas criminales como Los Pepes y Los Costeños, quienes pretenden seguir delinquiendo desde prisión.

“En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha venido desarrollando importantes acciones operativas contra las estructuras delincuenciales, así como la medida de control al interior de las cárceles, donde se encuentran los dinamizadores de los diferentes delitos que afectan la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”, señaló.

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Este es uno de los panfletos. Foto: Suministrado a SEMANA.

Según el informe preliminar de las autoridades conocido por SEMANA, hubo un segundo panfleto que estaba atribuido a una organización denominada Nueva Alianza, que también lanzó amenazas contra el mismo grupo especial de la institución penitenciaria.

Este episodio encendió las alertas sobre la seguridad de los funcionarios del Inpec en Barranquilla, debido a la gravedad de las intimidaciones y a la utilización de restos humanos para transmitir los mensajes de las bandas criminales que tienen a sus cabecillas presos.