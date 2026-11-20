Desde hoy viernes 20 de noviembre hasta el domingo 22, el municipio de Galapa, Atlántico, le mostrará a visitantes del Atlántico, Colombia y el exterior, en su edición XIX del Festival de la Máscara y el Bejuco, su cultura.

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Bajo el concepto ‘Patrimonio Vivo, Hecho en Galapa’, esta edición rendirá homenaje a los maestros artesanos y a los saberes que han trascendido generaciones, especialmente la elaboración de máscaras tradicionales talladas en madera y los tejidos en bejuco, dos expresiones que representan la identidad cultural y el legado artesanal del territorio.

Durante tres días, Galapa se convertirá en un gran escenario de encuentro cultural, con feria artesanal, presentaciones musicales, muestras folclóricas, gastronomía, experiencias infantiles, talleres gratuitos y actividades que permitirán a propios y visitantes descubrir el patrimonio de un municipio que mantiene vivas sus tradiciones.

Municipio de Galapa, área metropolitana de Barranquilla. Foto: A.P.I

En octubre de 2026, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó la postulación de los saberes y técnicas asociados a la elaboración de las máscaras tradicionales de Galapa para continuar su proceso hacia la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.

Este avance representa un paso importante en la ruta de reconocimiento y salvaguardia de una tradición estrechamente vinculada con el Carnaval de Barranquilla y las expresiones folclóricas del Caribe colombiano.

El proceso contempla avanzar hacia la construcción participativa de un Plan Especial de Salvaguardia, con los artesanos, portadores de tradición y comunidad como protagonistas.

Precisamente, ‘Patrimonio Vivo’ nace de esa esencia: reconocer que la cultura de Galapa no pertenece únicamente al pasado, sino que permanece presente en sus talleres, en las familias artesanas y en las nuevas generaciones que aprenden y continúan estos oficios.

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El alcalde del municipio de Galapa, Atlántico, Fabián Bonett Berdugo, sostuvo: “La gastronomía tendrá un espacio especial en el XIX Festival de la Máscara y el Bejuco con el Callejón Gastronómico Galapa, Tierra de Sabor, una experiencia que reunirá a 21 restaurantes y emprendimientos locales para ofrecer preparaciones tradicionales, comidas rápidas y diferentes propuestas de la cocina galapera y caribeña”.

El Festival también fortalecerá la proyección de “Hecho en Galapa”, la marca territorial que reconoce la autenticidad, el talento y la calidad de los productos y expresiones culturales del municipio.

Este sello representa mucho más que un lugar de origen: es el reconocimiento al trabajo de los artesanos, a sus técnicas ancestrales, a la creatividad de sus diseños y a una producción artesanal con potencial de proyección nacional e internacional.

Fabián Bonett, alcalde de Galapa, Atlántico. Foto: Suministrado a SEMANA.

La Feria Artesanal Patrimonio Vivo, que abrirá sus puertas el sábado 21 y domingo 22 desde las 9:30 a. m., permitirá a los visitantes conocer directamente a los artesanos, adquirir piezas originales y descubrir las historias que hay detrás de cada máscara y cada tejido en bejuco.

Asimismo, desarrollarán talleres artesanales gratuitos, espacios de aprendizaje y experiencias dirigidas a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y el reconocimiento de los oficios tradicionales.

La noche de este viernes tiene una programación musical que exaltará el talento local y los sonidos del Caribe:

7:20 p. m.: Orquesta CEMGA.

8:50 p. m.: Candela Bullerenguera.

10:00 p. m.: Bahía Zokus.

11:00 p. m.: La Charanga del Sur.

La jornada inaugural también contará con la participación de la Banda Escuela de Artes y Oficios de Galapa (EAOG), en una noche dedicada al folclor, la música y la identidad cultural.

Y es que los visitantes podrán probar las diferentes propuestas y calificarlas mediante un código QR conectado a una plataforma digital, otorgando puntuaciones de 1 a 5 estrellas.

El concurso reconocerá a los dos emprendimientos mejor calificados con premios de $1.000.000 para el primer lugar y $500.000 para el segundo lugar.

De esta manera, el Festival también se convierte en una vitrina para impulsar la innovación gastronómica, la participación ciudadana y el reconocimiento del talento emprendedor de Galapa.