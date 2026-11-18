A 79 aumentó el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en el departamento del Atlántico, situación que sigue preocupando a los diferentes sectores de la sociedad, quienes han pedido mayor contundencia por parte de las autoridades judiciales. La nueva víctima fue identificada como Kathy Julieth Mendoza Vides, de 18 años de edad, quien recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, trata de establecer quiénes fueron los responsables de este caso que ha generado conmoción en el Atlántico.

El asesinato ocurrió la noche del martes 17 de noviembre en la calle 60 con carrera 6, barrio El Bosque, sur de la capital del Atlántico. Según la versión que se ha conocido, la joven estaba en su lugar de residencia cuando llegó un hombre en una motocicleta, cruzaron algunas palabras y ella se subió en el vehículo. Tras recorrer varias cuadras, el conductor descendió de la misma y le propinó varios impactos de bala.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

La joven quedó malherida, por lo que la trasladaron hasta un centro asistencial cercano donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Con este hecho de sangre, ya son 35 las mujeres asesinadas en lo que va del año en Barranquilla y 79 en todo el Atlántico, lo que sigue generando alarma. Es la mujer número 13 que ha sido asesinada en este departamento del Caribe colombiano en lo que va del mes de noviembre.

El otro caso que se registró recientemente tiene como víctima a una adolescente de 17 años de edad que fue hallada sin vida en la vía de la Prosperidad a la altura del municipio de Galapa, Atlántico.

Otra mujer asesinada en Barranquilla: la cifra sigue subiendo y la Defensoría emitió una alerta

La información que se ha conocido precisa que el cuerpo de la menor de edad, al parecer, tenía signos de violencia física, pero también de un presunto abuso sexual que deberá ser determinado por parte de un equipo especializado de Medicina Legal en medio de la necropsia que le practiquen.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, trata de establecer quiénes fueron los responsables de este caso que ha generado conmoción en el Atlántico.