Un nuevo ataque armado dentro de un supermercado Olímpica generó conmoción en Barranquilla.

Dos trabajadores del establecimiento, ubicado en el barrio Las Nieves, fueron asesinados por un hombre que ingresó al lugar y disparó en repetidas ocasiones.

Las autoridades investigan el caso y buscan establecer quién está detrás del doble homicidio.

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¿Quiénes eran los trabajadores asesinados?

Las víctimas fueron identificadas como Nilson Padilla Peinado, de 34 años, quien hacía parte del equipo de seguridad interna del supermercado, y Gisela Patricia Rosales Oyola, quien se desempeñaba como asesora comercial.

De acuerdo con los testimonios conocidos sobre el caso, el atacante se acercó al vigilante y le disparó varias veces. En ese momento, la mujer se encontraba cerca y también fue alcanzada por los proyectiles.

Padilla Peinado murió en el lugar de los hechos, mientras que Rosales Oyola fue trasladada a un centro médico. Sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, unidades de la Policía llegaron al establecimiento para adelantar las primeras labores de investigación y recopilar información que permita identificar al responsible.

El coronel Félix Aragón, comandante del Distrito de Policía número 3, informó que la institución dispuso un grupo de inteligencia para esclarecer las circunstancias del crimen y avanzar en la captura de los responsables.

El oficial también hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que pueda contribuir a la investigación a través de la línea de emergencia 123. Según indicó, se garantizará absoluta reserva a quienes colaboren.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuáles fueron los móviles del ataque ni si el vigilante era el único objetivo del agresor.

Policía investiga el doble asesinato Foto: Captura de pantalla. Redes sociales - API

Otro ataque armado terminó con una cajera muerta

El reciente homicidio de dos trabajadores de Olímpica en Barranquilla trae a la memoria otro hecho violento ocurrido en un establecimiento de la misma cadena.

El pasado 9 de noviembre, Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, fue atacada con arma de fuego mientras cumplía su jornada laboral en una tienda ubicada en el barrio Rebolo.

De acuerdo con la información publicada sobre ese caso, el agresor permaneció cerca de ocho minutos dentro del supermercado, recorriendo distintas áreas, antes de acercarse al puesto de trabajo de la cajera y dispararle.

La mujer sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital General de Barranquilla. Pese a la atención médica recibida, falleció el 14 de noviembre, cuatro días después del ataque.

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El presunto autor del crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Las imágenes fueron difundidas como parte de las labores de búsqueda de las autoridades, que pidieron la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificarlo y dar con su paradero.