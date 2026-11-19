Los primeros reportes del hecho señalan que los hombres no se habrían dado cuenta de que el vehículo se encontraba parqueado y siguieron derecho contra la parte trasera del camión.

Regresaba del trabajo cuando chocó contra unos troncos: investigan muerte de joven en el puente Pumarejo

Un joven motociclista de 22 años perdió la vida durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre, luego de chocar contra un camión que realizaba trabajos de señalización vial en la avenida Circunvalar de Barranquilla, cerca del barrio Villa San Pedro.

El siniestro se registró en el sentido norte-sur, a la altura del ‘Metroparque’, cuando el conductor de la motocicleta, de placas WWX72H, impactó contra la parte trasera del vehículo pesado que se encontraba adelantando las labores en ese corredor vial.

Accidente el miércoles 18 de noviembre en la Avenida Circunvalar de Barranquilla en el que un motociclista falleció Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Nando J Lozano / API

Algunas versiones, de personas que habrían sido testigos del momento en que ocurrió todo, indican que en la motocicleta se movilizaban tres jóvenes y que, al parecer, estarían realizando piques ilegales cuando se produjo el choque contra el camión.

Accidente el miércoles 18 de noviembre en la Avenida Circunvalar de Barranquilla en el que un motociclista falleció Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Nando J Lozano / API

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades competentes de movilidad y tránsito de la ciudad de Barranquilla, por lo que las circunstancias exactas del siniestro continúan siendo materia de investigación.

Según el Departamento de Movilidad y Transporte de Barranquilla, en lo que va de 2026, los motociclistas están involucrados en el 62,5 % de los siniestros viales registrados en la ciudad.

Aunque el número total de accidentes ha disminuido frente al año anterior, la mortalidad en las vías muestra un repunte preocupante tanto en la ciudad como en el departamento del Atlántico.