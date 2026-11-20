El Caribe colombiano busca consolidarse como uno de los escenarios protagonistas de la transformación tecnológica y empresarial del país.

Con ese propósito, Semana T 2026 – Festival Arcadia, que ha desarrollado una agenda regional enfocada en impulsar la innovación, fortalecer el emprendimiento y generar nuevas oportunidades de crecimiento para los diferentes sectores productivos.

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La programación ha llegado a ciudades como Riohacha, Barranquilla, Montería, San Andrés, Mompox y Santa Marta, donde empresarios, emprendedores y representantes de distintas organizaciones han participado en espacios de formación, intercambio de conocimientos y construcción de alianzas estratégicas.

Ronil Berdugo, gerente general de Punto Estratégico, explicó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es fortalecer la competitividad de la región mediante el acceso a herramientas tecnológicas y experiencias que permitan enfrentar los desafíos empresariales.

“Queremos hacer de la región Caribe una región más competitiva, más próspera, traer conocimiento, networking, experiencia y talento, y que eso confluya alrededor de las necesidades y problemáticas que tenemos para encontrar soluciones en conjunto”, expresó Berdugo.

La programación ha tenido presencia en ciudades como Riohacha, Barranquilla, Montería, San Andrés, Mompox y Santa Marta. Foto: Suministrado a SEMANA.

Uno de los encuentros más importantes lo desarrollaron el pasado 17 de noviembre en Comfamiliar sede Caribe, en Barranquilla, donde la inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales temas de discusión.

Durante la jornada llevaron a cabo conferencias, conversatorios y actividades de formación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la productividad y la transformación de los modelos de negocio.

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Entre las actividades destacadas estuvo StartIA, un bootcamp que reunió a 30 empresas interesadas en incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus procesos, con el propósito de fortalecer sus capacidades y explorar nuevas alternativas de crecimiento.

El evento también contó con la participación de reconocidos expertos y representantes de diferentes industrias, entre ellos Giovanni Stella, exdirector de Google Colombia; Max Parra, de Oracle; Santiago Covelli, ex CEO de Lulo Bank; el chef Nicolás de Zubiría y la diseñadora May Pájaro.

Barranquilla sigue siendo epicentro de varios eventos de talla nacional e internacional. Foto: Guillermo Torres / Semana

Sus intervenciones permitieron abordar la innovación desde diferentes perspectivas, incluyendo la tecnología, las finanzas, la gastronomía y las industrias creativas.

Por su parte, Adalberto Escorcia, gerente de Negocios, destacó la importancia de fortalecer las alianzas entre instituciones y organizaciones empresariales para facilitar el acceso a conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo económico regional.

En esa misma línea, Dayanna Escorcia, líder de Comunicaciones, resaltó que Festival Arcadia representa un espacio de encuentro entre empresarios, emprendedores e instituciones, orientado a reconocer el potencial del Caribe colombiano y promover iniciativas conjuntas.