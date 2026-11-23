María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, entregó este lunes, 23 de noviembre, nuevos detalles de quiénes podrían estar detrás del asesinado del exsenador y los responsables del magnicidio.

Cuestionó nuevamente las decisiones que tomó el exministro del Interior Armando Benedetti, quien habría tenido una alerta sobre el atentado que se iba a realizar.

“¿Qué hacía un ministro llevando chismes sobre posibles asesinatos o atentados al Congreso cuando su labor y su responsabilidad es haber anunciado esto ante la Fiscalía General de la Nación y haberlo hecho ante las autoridades competentes, no como chismes de pasillo en el Congreso?“, criticó.

Tarazona se refiere a los chats que le habrían llegado a Benedetti que alertaban de un posible atentado con la vida de Miguel Uribe Turbay y contra Paloma Valencia, así como otros miembros del Centro Democrático.

Sin embargo, pidió que no se desvíe la atención sobre lo que se quiere saber, que es quiénes serían los autores intelectuales del crimen. “Como colombianos no podemos perder el foco de lo que es realmente importante y es una línea de investigación muy seria tendiente a pensar que el crimen de Miguel fue un crimen de Estado”, dijo.

Tarazona criticó que se haya filtrado el nombre de quién le alertó de algunos de estos hechos. “¿Por qué esos chats que estaban entregados a la Fiscalía y debían estar custodiados para proteger el proceso judicial de Miguel y la investigación de Miguel son filtrados de esta manera, poniendo nombres de personas bajo la lupa pública y exponiendo la vida de ellos mismos? La persona que nos ayudó en el Caquetá, que es clave para investigación, para esta investigación, probablemente no quiera volver a ayudarnos porque su nombre ha sido revelado", reconoció.

La esposa de Uribe Turbay volvió a cuestionar el papel del expresidente Gustavo Petro, quien habría arremetido en más de 40 ocasiones “hostigando” a Miguel, a pesar de las solicitudes que habían hecho en más de 25 oportunidades a la Unidad de Protección Nacional (UNP) para que se reforzara el esquema del exsenador y su familia. Tarazona reclamó que estas peticiones fueron negadas y cuestionó que no hubo contestación favorable por parte del exdirector Augusto Rodríguez.

“También sabemos, no solamente por parte de la información que contienen estos chats, también por cartas y otras informaciones que ha develado la Fiscalía y que recogido la Fiscalía, donde presuntamente Sandra Ramírez también tuvo que ver con la organización planeación del crimen de Miguel”, reveló Tarazona.

Tarazona se refirió a la capacidad que tenía el exministro del Interior Armando Benedetti al momento del magnicidio. Foto: Paula López-SEMANA

Y entregó más detalles de la posible responsabilidad de la expareja de Tirofijo. “Sandra Ramírez también tuvo que ver con la organización y planeación del crimen de Miguel. Su hijo, en el Vaupés y en el Guainía, estaba liderando la financiación del asesinato de Miguel. No podemos perder ese foco hoy. Tenemos que estar unidos. Y tenemos que estar unidos por la memoria de Miguel, por la democracia de Miguel”, pidió Tarazona.

La esposa del exsenador volvió a reclamarle al gobierno del expresidente Petro porque el atentado se dio en medio de la llamada paz total, por lo que la obligación del Estado era protegerlo.

Tarazona hizo un llamado para no “perder el foco” de las investigaciones y que se preserve el legado y la memoria de Miguel Uribe Turbay. “Si nosotros nos dividimos, si peleamos entre nosotros, si nos dividimos en los que creemos, en la democracia, en la libertad, en la seguridad, perdemos el foco atacando a quien no debemos atacar”, dijo.

Asimismo, cuestionó que esa división solo le sirve a quienes mandaron a atentar contra Uribe Turbay.