Un joven de 27 años murió después de resultar herido con un arma cortopunzante durante una riña frente a una discoteca del barrio Aranjuez, en Medellín. El caso dejó un detalle que ahora está en manos de las autoridades: durante la atención médica encontraron un revólver escondido en la pretina de su pantalón.

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La víctima fue identificada como Jan Carlos Tirado. Según el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el hecho ocurrió a las 3:12 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, en la calle 69 con carrera 45, donde una patrulla recibió el aviso de un enfrentamiento entre dos hombres.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a Tirado herido en el tórax. Con información suministrada por ciudadanos, capturaron a un hombre de 36 años, señalado de haberlo agredido. El joven fue trasladado por los policías hasta la Policlínica, pero falleció debido a la gravedad de la lesión.

Imagen de referencia, Getty Images. Foto: Getty Images/iStockphoto

El caso tomó otro rumbo cuando el personal médico atendía al joven en la sala de reanimación. Allí encontraron, en la pretina de su pantalón, un arma de fuego tipo revólver que la Policía describió como de menor letalidad. El elemento fue dejado a disposición de la Fiscalía.

Habitantes del sector aseguraron que la riña ocurrió a las afueras de una discoteca, cerca de una estación de Metroplús. También señalaron que, después de ser herido, Tirado salió corriendo y habría realizado disparos al aire antes de desplomarse en una esquina.

Esta última versión no ha sido confirmada oficialmente. Por eso, tampoco se ha establecido si el revólver encontrado en el centro asistencial fue utilizado durante el enfrentamiento.

Pistola de mano con munición sobre fondo de piedra oscura. Pistola de 9 mm, arma militar y pila de balas en la mesa de metal. Foto: Adobe Stock

El hombre capturado quedó a disposición de la Fiscalía. De acuerdo con información publicada por medios locales, al señalado agresor también le habrían incautado el arma cortopunzante relacionada con el ataque.

Las autoridades deberán esclarecer qué desencadenó la riña, cómo se produjo la agresión y cuál fue el papel del arma de fuego encontrada entre las pertenencias de la víctima.