Esta es la misiva abierta que publicó el Comité de Dirección del Festival Internacional de Poesía de Medellín, el 18 de noviembre de 2026.

A la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), a los poetas del mundo, a los lectores de poesía en todas las lenguas, a los periodistas y académicos, a los defensores de la palabra libre y a la comunidad internacional:

Nos dirigimos a ustedes desde una ciudad que aprendió a sobrevivir al miedo. Desde 1991, en los años más oscuros de nuestra historia, cuando Medellín era señalada en el mundo por la extrema violencia y la muerte, y como capital mundial del narcotráfico ,un grupo de poetas decidió que la única forma de disputarle el alma a la barbarie era introduciendo la poesía en las calles y en el espíritu de la ciudad. Así nació el Festival Internacional de Poesía de Medellín: no como un evento de élite, sino como un acto de resistencia civil, como una fiesta de la dignidad humana que convirtió el espacio público en un santuario de la palabra.

La inauguración del 34 FIPMed deja una postal tan bella, que pensar en extinguirla es una locura. Foto: FIPM

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Durante más de un tercio de siglo, el Festival ha sido un puente entre Colombia y el mundo. Por sus escenarios han pasado más de 2.000 poetas de 197 países. En 2006 recibió el Right Livelihood Award —el Nobel Alternativo— por su defensa de la belleza, la creatividad y la libertad de expresión frente a la violencia. La Ley 1291 de 2009 lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación y reconoció expresamente que su organización corresponde a la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, la misma que lo fundó y lo ha sostenido con esfuerzo, con pasión y con una independencia que hoy se ve amenazada.

Hoy, sin embargo, nos vemos obligados a alzar la voz no para celebrar, sino para hacer una denuncia.

En el marco de lo que algunos han llamado una nueva “guerra cultural”, el Festival Internacional de Poesía de Medellín enfrenta un asedio silencioso y persistente. El Distrito de Medellín invocando criterios de “racionalización del gasto” y de “eficiencia administrativa”, ha reducido de manera unilateral el apoyo que durante décadas permitió la realización del evento. El reconocimiento a los costos operativos del equipo de dirección y producción —ese equipo humano que hace posible que la poesía mundial llegue al público— fue reducida en un 60,24 por ciuento. La difusión física, que llevaba la poesía a miles de hogares y espacios comunitarios, fue recortada drásticamente por disposición de la Secretaria de Cultura desde 150.000 programas de mano hasta 10.000. Y la autonomía de la Corporación, reconocida por la ley, ha sido sustituida por un modelo de operadores y terceros que deciden sobre un proyecto que no les pertenece.

El FIPMed tiene razón cuando asegura que "la poesía no es un gasto. Es un derecho. No es un lujo. Es una necesidad del espíritu". Foto: FIPM

No se trata de un simple desacuerdo presupuestal. Detrás de la retórica de la “eficiencia” y la “pluralidad de oferentes” se esconde una agenda política que busca silenciar lo que no controla. Resulta profundamente revelador —y sospechoso— que quien ha liderado la cruzada para derogar el Acuerdo 40 de 1997 y asfixiar al Festival, el concejal Andrés Tobón, sea al mismo tiempo candidato a la Alcaldía de Medellín. La operación es clara: se pretende deslegitimar a la Corporación Prometeo porque se aparta de la política del Partido de gobierno, para justificar su desmantelamiento, mientras se posiciona electoralmente a un adversario de la libertad de expresión. Pero la poesía no tiene dueño ni partido. La poesía que durante 35 años ha sanado las heridas de esta ciudad no milita en ninguna colectividad; está comprometida con la belleza, con la memoria y con la dignidad humana.

Y nos sentimos acompañados en esta denuncia: quinientos diez poetas de 155 países se dirigieron directamente a Andrés Tobón (ver aquí los mensajes) para pedirle que se abstenga de derogar el Acuerdo del Concejo que protege al Festival. La comunidad poética mundial —esa que ha hecho de Medellín su casa— ha alzado la voz con una claridad que no admite ambigüedades. No es un puñado de voces locales: es el concierto de los cinco continentes el que le dice a un candidato que no puede jugar con el patrimonio cultural de una ciudad para alimentar su campaña. Quien hoy señala con el dedo a Prometeo desde una tarima política, olvida que el Festival no es una ficha en el tablero electoral: es el alma de una ciudad que decidió vencer el miedo con la fortaleza espiritual de la poesía. No permitiremos que la “guerra cultural” se convierta en el epitafio de la palabra.

Resulta contradictorio que una ciudad que ha gestionado el título de Capital Mundial del Libro 2027, permita que se asfixie a uno de sus patrimonios culturales nacionales más emblemáticos.

Y en el fondo de esta contradicción late una pregunta que nos concierne a todos: ¿Puede un gobierno decidir qué voces merecen ser escuchadas y cuáles deben ser silenciadas por falta de presupuesto?

La respuesta, para nosotros, es clara: no. La poesía no es un gasto. Es un derecho. No es un lujo. Es una necesidad del espíritu. No es un evento que se pueda tercerizar. Es una comunidad que se teje con hilos de memoria, de belleza y de resistencia.

Por eso, desde esta instancia hacemos un llamado a las autoridades distritales y nacionales para que restablezcan el diálogo respetuoso otorgando una cita que hemos pedido en vano desde el 16 de julio pasado, para que reconozcan la autonomía de la Corporación Prometeo y garanticen el cumplimiento integral del Acuerdo 40 de 1997 y de la Ley 1291 de 2009.

El recuerdo de Murad Sudani y Andrés Gil en el 34 FIPMed. Foto: FIPM

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· A los organismos internacionales de derechos culturales y a la UNESCO: observen con atención lo que ocurre en Medellín, porque lo que aquí se intenta hacer con la poesía puede replicarse en cualquier lugar donde la cultura incomode al poder.

Pedimos el cumplimiento de la palabra empeñada.

Pedimos el fin de las represalias administrativas. Pedimos que se respete nuestro derecho a seguir organizando el Festival, como lo hemos hecho durante 36 años.

La poesía ha sobrevivido a las guerras, a las dictaduras, a los exilios y a las pandemias. Sobrevivirá también a esta tormenta. Queremos que siga siendo una realidad viva que continúe iluminando el espíritu y la consciencia de Medellín y del mundo.