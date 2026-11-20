Plato, Magdalena, inició la conmemoración de sus 400 años de historia con el lanzamiento de La Ruta de los 400 Años, una colección editorial de cinco libros que recopila parte de la memoria histórica, musical, literaria y cultural del municipio.

La presentación se realizó este viernes en la Casa del Libro de Santa Marta, con la participación de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra; el alcalde de Plato, Armando Campuzano; escritores, investigadores, representantes del sector cultural e invitados especiales.

Plato conmemora 400 años de historia con el lanzamiento de cinco libros sobre su patrimonio cultural. Foto: Suministrada / Alcaldía de Plato - API

La iniciativa busca preservar el legado de distintas generaciones y transmitir a los habitantes y visitantes el conocimiento sobre la historia y las tradiciones del territorio.

“Los 400 años de Plato son una oportunidad para honrar nuestra historia y, sobre todo, pensar en el futuro que queremos construir. Hoy presentamos cinco libros que recogen parte de nuestra memoria, nuestra riqueza musical, literaria y cultural, y el legado de quienes han construido nuestro municipio. Queremos que esta conmemoración deje una huella permanente y que las nuevas generaciones conozcan y valoren sus raíces. Plato tiene una gran historia que contar y un futuro por construir”, expresó el alcalde Armando Campuzano.

Alcalde de Plato, Armando Campuzano. Foto: Suministrada / Alcaldía de Plato - API

La colección está integrada por Cultura Musical de Plato, que aborda la evolución de las expresiones musicales del municipio y el valle del Ariguaní; Plato, capítulo a capítulo, una reconstrucción de su historia; y Personajes en la historia de Plato, que reconoce a más de 150 hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo local.

También incluye Narrativa, poesía y periodismo en Plato, con recopilaciones de expresiones literarias y periodísticas, y La Pollera Colorá, una investigación sobre la relación de esta obra musical con el municipio y el legado de su autor.

Por su parte, la gobernadora Margarita Guerra destacó la importancia de la celebración para la identidad regional. “Me siento muy contenta de acompañar esta gran celebración de los 400 años de Plato, un municipio que representa una parte fundamental de nuestra historia y riqueza cultural”.

La programación del cuarto centenario se desarrollará del 8 al 13 de diciembre de 2026, con actividades alrededor de la historia, la cultura y las tradiciones del municipio. La agenda busca convocar a los plateños, magdalenenses y visitantes de otras regiones del país.