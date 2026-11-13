



Encantos Paradisiacos, Ana María Lozano / Palm Press

'Encantos paradisíacos' recopila tres volúmenes de dibujos inspirados en los recuerdos de infancia de Ana María Lozano, de sus vacaciones en tierra caliente y de la casa familiar de la que se despide. 16,5cm x 20 cm (88 páginas); Impresión offset 6 tintas; 2026. Foto: Palm Press

“Mi imperfección es mi fortaleza”: Keum Suk Gendry-Kim, premiada novelista gráfica, habla con Arcadia

Encantos paradisíacos recopila tres volúmenes de dibujos inspirados en los recuerdos de infancia de Ana María Lozano, de sus vacaciones en tierra caliente y de la casa familiar de la que se despide en esta última entrega. Este libro se construye como un viaje, con tres etapas: llegada, estadía y despedida, donde imágenes de vegetación, arquitectura tropical y paisajes idílicos se acompañan con listas de canciones que resuenan con sentimientos de felicidad y añoranza. No por nada el trabajo abre con una cita del pintor David Hockney, que en las piscinas encontró una fascinación hipnótica que ata a la introspección.

Bullas, Daniel Montoya Ballesteros / Raya Editorial

El proyecto reúne archivo familiar, fotografía contemporánea, imágenes intervenidas y un texto escrito por Pablo Rolando Arango para explorar la memoria, la ausencia y las historias que permanecen dentro de una familia. Foto: Raya Editorial

Julián Delgado Lopera sobre ‘Lo primero que se rompió fue el corazón’ y entretejer la historia trans en su relato

¿Cómo se habla con alguien que nunca conociste? BULLAS es un fotolibro que nace de una ausencia y de la necesidad de recuperar una historia familiar atravesada por la violencia. Ramón Ballesteros, conocido como Ramón Bullas, fue asesinado en Colombia en los años noventa. El autor nunca lo conoció; durante más de tres décadas, su figura permaneció entre fotografías, relatos fragmentados y silencios heredados. A través de archivos familiares, fotografía contemporánea, intervenciones artísticas y humor, el fotolibro propone un encuentro entre generaciones que explora las contradicciones del pasado y el derecho a reconstruir una historia. La bulla no desaparece con la ausencia: permanece en los recuerdos y en las voces que todavía tienen algo por decir. Publicado por Raya Editorial, editado por Santiago Escobar-Jaramillo, el libro hace parte de la colección Una narratología del conflicto armado en Colombia e incluye un texto del escritor y filósofo Pablo Rolando Arango.

Eros dulce y amargo, Anne Carson / Lumen

'Eros dulce y amargo', o la fascinante faceta de ensayista de Anne Carson. Foto: Lumen

Nobel de Literatura: la canadiense Anne Carson recibe la mayor distinción de las letras globales

¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo surge el deseo erótico? ¿Por qué amor y odio convergen en él? Con la gracia y la brillantez que definen su poesía, la ganadora del Nóbel de Literatura 2026, Anne Carson, desentraña los orígenes del deseo y sus contradicciones explorando la figura de Eros desde Safo de Lesbos -quien lo describió como “dulce y amargo”- o Platón, hasta Madame Bovary, Ana Karenina o nuestra Regenta. Helenista de formación, la escritora canadiense nos lleva hasta el origen de nuestra cultura y de nuestra condición humana para iluminar problemas de nuestro tiempo en un gran ensayo, idóneo para iniciarse en su obra o para reencontrarse con ella.

El primer posmoderno, Javier Cercas / Taurus

Javier Cercas nos introduce al mundo creativo de Gonzalo Suárez, un pionero desconocido para la mayoría. Foto: Taurus

Lea ‘Crónicas de extranjeros indeseados. Inmigración, prejuicio y nación en Colombia 1886-1930’

En los años sesenta, Gonzalo Suárez era en España un verdadero friki, un aerolito sin control, un raro absoluto que escribía una narrativa que nadie escribía y que con el paso del tiempo muchísimos acabaron escribiendo. Suárez rompió con el realismo cuando el realismo reinaba: hizo literatura fantástica cuando casi nadie la hacía, hizo novela policíaca cuando era reaccionario o pueril hacerla, hizo metaliteratura cuando nadie sabía lo que era la metaliteratura, hizo narrativa pop cuando el pop solo era un estilo pictórico, y nuevo periodismo cuando los nuevos periodistas estadounidenses aún no habían bautizado el invento; hizo, en fin, cosas que algunos han hecho veinte o treinta o cuarenta o cincuenta años más tarde creyendo que nadie las había hecho antes, cosas que en la cultura de entonces eran insólitas y ahora son normales, como citar en una misma frase los nombres venerables de Di Stefano y James Joyce. Suárez no fue solo pionero con su literatura; también lo fue con su cine, con el que hizo a finales de los sesenta lo que Quentin Tarantino o Pedro Almodóvar tardarían décadas en hacer. Y es que aunque a veces se diga que lo importante no es llegar el primero o el último, sino llegar bien, en literatura, como en casi todo, quien llega primero llega dos veces. En suma, si existe la posmodernidad literaria, Suárez fue el primer escritor posmoderno español (y qué mejor que descubrirlo en la pluma de Cercas).

La puerta de la felicidad, Luis Noriega / Random House

'La puerta de la felicidad' compila cuentos de Luis Noriega que despliegan su estilo e irreverencia. Foto: Random House

La colombiana Margarita García Robayo gana el 44.° Premio Herralde de Novela por ‘Querida Sharik’

Gemelas veganas con idiomas secretos; máquinas para cambiar la identidad; películas fallidas sobre zombis en Bogotá. ¡Y zombis en Bogotá! Una foto que es la expresión de los matices de una vida; profesores endiosados; variaciones bíblicas; líneas telefónicas convertidas en portales mágicos… Los cuentos que componen La puerta de la felicidad gozan del humor, la inventiva y la prosa del autor caleño, cuya honestidad y virtuosismo deslumbrarán al lector y harán que lo imposible parezca perfectamente razonable. Según la escritora Pilar Quintana, “Luis Noriega tiene una capacidad extraordinaria para construir historias originales, adoptar el punto de vista de sus extraños, nostálgicos o sorprendidos personajes y contar entre líneas. Es un maestro de la narrativa breve y sus cuentos divierten, asombran, espeluznan, conmueven y se te quedan adentro”.

El hombre que solo escribía en los aviones, Pedro Almodóvar

Almodóvar construye un libro en el que todo es susceptible de convertirse en material literario. Foto: Reservoir Books

Sin dejar atrás sus obsesiones, Pedro Almodóvar salta a la literatura: “La musa soy yo”

A Flavio Guijarro, un hombre que ha tenido mil vocaciones, que se ha entregado a la mayoría de ellas, su pasión por la literatura acaba encerrándolo en un laberinto de palabras. Las que lee y las que escribe. Así, El hombre que solo escribía en los aviones habla de la vocación literaria en un personaje que no tiene una cualidad especial para escribir, pero sí una enorme cualidad como lector que no soporta que las novelas que adora terminen una vez leídas, de modo que tergiversa y roba los textos que le impactan.

La primera novela de Pedro Almodóvar es imposible de reducir en una sinopsis, es tan libre, tan independiente, insólita y descarada que escapa a todo lo que hasta ahora hemos visto o leído del famoso director, productor, fuerza creativa. Por supuesto, cuenta una historia y tiene un personaje principal, Flavio Guijarro. Por supuesto, hay deseo (no solo carnal, en dos grandes historias de amor), un deseo por la palabra escrita, dueña y señora del relato.