Vintage Rolex: el libro que reúne más de 2.000 relojes de colección

Hay objetos que dejan de cumplir su función original para convertirse en símbolos de una época. Un reloj puede medir el tiempo, pero también contar una historia, representar una aspiración o revelar los cambios estéticos y culturales de una sociedad. Pocas marcas encarnan mejor esa transformación que Rolex, cuyo nombre ha trascendido el universo de la relojería para instalarse en la historia del diseño, el lujo y el coleccionismo.

Esa trayectoria es la protagonista de Vintage Rolex. La mayor colección del mundo, el libro de David Silver que llega en español de la mano de la editorial Cinco Tintas. Con más de 2.000 relojes fotografiados y documentados a lo largo de 432 páginas, esta publicación propone un recorrido visual por algunas de las piezas más representativas de una firma que, durante más de un siglo, ha construido uno de los legados más reconocibles de la cultura material contemporánea.

El origen de esta obra está en The Vintage Watch Company, la prestigiosa relojería londinense fundada en 1995 por John Silver y continuada junto a su hijo David Foto: The Vintage Watch Company

El origen de esta obra está en The Vintage Watch Company, la prestigiosa relojería londinense fundada en 1995 por John Silver y continuada junto a su hijo David. Ubicada en Burlington Arcade, en el exclusivo barrio de Mayfair, es considerada una referencia internacional en el universo de los Rolex antiguos. Durante tres décadas, la familia Silver ha reunido, fotografiado, catalogado y conservado algunas de las piezas más codiciadas de la marca, construyendo un archivo documental de enorme valor para aficionados y coleccionistas.

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El libro recorre esa historia desde los primeros relojes de bolsillo anteriores a la Primera Guerra Mundial hasta modelos que hoy forman parte del imaginario universal, como el Submariner, el Daytona, el GMT-Master, el Explorer y el Day-Date. La publicación también se detiene en detalles que despiertan especial fascinación entre los expertos: las llamadas esferas tropicales, las variaciones de diseño que hacen única cada pieza y la histórica colaboración entre Rolex y Tiffany & Co.

Pablo Picasso, una de las figuras más influyentes del arte del siglo XX, también hizo parte de la historia cultural de Rolex. Su retrato, acompañado de uno de los relojes de la firma, aparece en las páginas de Vintage Rolex, de David Silver. Foto: Vintage Rolex

Sin embargo, su atractivo va más allá de reunir ejemplares extraordinarios. Cada reloj permite observar una época, una evolución técnica y una manera particular de entender el diseño. Las cajas, los brazaletes, las esferas y sus pequeñas diferencias revelan cómo la innovación y la identidad estética pueden permanecer vigentes durante generaciones.

Esta nueva edición, ampliada y actualizada con más de 300 imágenes, convierte el archivo de los Silver en un documento visual de consulta y, al mismo tiempo, en un objeto editorial pensado para permanecer en una biblioteca. En un momento en el que el coleccionismo vintage y el mercado del lujo de segunda mano despiertan un interés creciente, Vintage Rolex ofrece una mirada privilegiada a las razones por las que ciertos objetos nunca pierden su capacidad de fascinar.

Más que un libro sobre relojes, es una invitación a recorrer la historia de una de las marcas que mejor ha sabido convertir la precisión, la técnica y el diseño en un lenguaje universal.