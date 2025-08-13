Fraude en el correo estadounidense: trabajadora compra Rolex y financia viajes a islas del Caribe; esta es su historia

Una exempleada del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) en California ha sido arrestada tras admitir haber robado tarjetas de crédito, cheques y datos personales de la correspondencia durante tres años.

Mary Ann Magdamit, de 31 años y residente de Carson, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su arresto se produjo el 1.º de julio de 2025, luego de que las autoridades descubrieran que continuaba realizando compras con las tarjetas robadas.

Magdamit trabajaba como cartero en la oficina principal de Torrance, California, desde al menos 2022 hasta julio de 2025. Durante ese período, sustrajo correspondencia que contenía cheques, tarjetas de crédito y débito, así como información personal identificable.

Una foto publicada en el Instagram de la ex trabajadora postal la muestra descansando junto a una piscina con una copa de champán mientras está de vacaciones. | Foto: Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California

Activó algunas de las tarjetas en línea para realizar compras, vendió otras a cómplices y organizó el cobro de cheques sustraídos mediante documentos de identidad falsificados. Estas acciones afectaron a bancos y cooperativas de crédito asegurados por el gobierno federal.

En diciembre de 2024, las autoridades registraron el apartamento de Magdamit y encontraron 133 tarjetas de crédito y débito robadas, 16 cheques del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y una pistola fantasma cargada.

Además, se descubrió que utilizó los fondos obtenidos ilícitamente para financiar viajes internacionales a destinos como Aruba y las Islas Turcas y Caicos, así como para adquirir artículos de lujo, incluyendo un reloj Rolex. Magdamit presumió de su estilo de vida en redes sociales, publicando fotos con grandes cantidades de efectivo y artículos de lujo.

A pesar de la intervención de las autoridades en diciembre de 2024, Magdamit continuó con sus actividades delictivas. El 1.º de julio de 2025, fue arrestada nuevamente cuando se descubrió que seguía utilizando las tarjetas robadas para realizar compras. En un segundo registro de su residencia ese mismo día, se encontraron más tarjetas de crédito robadas.

Magdamit hizo alarde con orgullo de montones de billetes de cien dólares que ganó robando a ciudadanos desprevenidos y los lujosos bienes, incluido un reloj Rolex, en Instagram. | Foto: Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California

Magdamit enfrenta una sentencia máxima de 30 años de prisión federal. Su audiencia de sentencia está programada para el 27 de octubre de 2025. Las autoridades federales continúan investigando el caso y no han revelado si otros cómplices han sido identificados o arrestados.