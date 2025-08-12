California en alerta: estos son los síntomas de la enfermedad detectada recientemente que preocupa a todos

Los funcionarios de salud pública de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Yolo, identificaron un caso de tuberculosis contagiosa en las instalaciones del Cache Creek Casino Resort.

Este tipo de enfermedad se puede transmitir muy fácilmente, cuando una persona portadora de la enfermedad tose, estornuda o habla en frente de otras personas, por lo que ya se inició el rastreo para detectar a las personas que pudieron resultar contagiadas.

Una enfermedad altamente contagiosa

Una vez las autoridades sanitarias confirmaron la presencia de este virus, se han comenzado a tomar las medidas correspondientes para evitar que este tipo de enfermedad se propague fácilmente.

Según explicaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, , el año pasado el número de casos registrados fue de 10.347, cifra que representa un aumento del 8% en comparación con los datos de 2023, en donde se registraron 9.622 contagiados.

La enfermedad afecta principalmente los pulmones, pero también puede manifestarse en otras partes del cuerpo como el cerebro, la columna vertebral, los ganglios linfáticos y los riñones.

Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia persistente de tos, la cual puede durar hasta tres semanas, dolor en el pecho o tos con sangre. Esto viene acompañado de debilidad, sensación de fatiga, pérdida de peso, pérdida del apetito, escalofríos, fiebre o sudoración nocturna.

Tos y fuerte dolor en el pecho son algunos de los síntomas de esta enfermedad | Foto: Getty Images

La población más vulnerable ante la tuberculosis en California

Las personas con sistemas inmunes débiles que tienen condiciones de salud generadas por estas, son las que pueden resultar más afectadas.

Otro grupo de riesgo son los bebés y niños pequeños (especialmente los menores de 5 años), ya que su sistema inmunológico no es tan fuerte.

También las personas que tienen estas condiciones médicas son más propensas a adquirir esta enfermedad:

Infección por VIH

Consumo de sustancias, como drogas inyectables.

Personas con tratamiento para la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn.

Personas con trasplantes de órganos

Quienes tengan enfermedad renal grave

Cáncer de cabeza y cuello

Diabetes

Tratamientos médicos como los corticosteroides

Silicosis

La mayoría de las personas en Estados Unidos tienen un riesgo muy bajo de contraer esta enfermedad, por eso, la labor de las autoridades sanitarias está en detectar y tratar la tuberculosis a tiempo, para reducir los índices de morbilidad y su transmisión a las diferentes comunidades.

La colaboración continua entre los programas de salud pública y los profesionales de la salud especializados en el tema protege a la población con anticipación.