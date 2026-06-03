Álvaro Uribe invita a votar por Abelardo de la Espriella: “Que no sueñe Petro que van a incendiar el país”

En un breve mensaje en video, el expresidente Álvaro Uribe pidió a los colombianos votar por Abelardo de la Espriella y rechazó de manera contundente la narrativa de fraude del presidente, quien se niega a reconocer que los resultados de las elecciones, que le dieron al Tigre el primer lugar, son el resultado de un proceso limpio.

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“Muy sanos, Petro y Cepeda. Hace cuatro años ganaron las elecciones con plata mala vida, violando los topes, con acuerdos con bandidos que desde las cárceles imponían votaciones por ellos. El 8 de marzo sacaron una altísima votación, el 54,9 de esa votación del Pacto Histórico para el Congreso se dio en los 126 municipios más violentos de Colombia”, dijo.

“Y ahora vienen a inventar fraude. El gran fraude es la imposición violenta para votar por Cepeda y Colombia necesita un gobierno de autoridad y orden, que no sueñe Petro que va a ser de las suyas incendiando el país. Para evitar esto de Petro y Cepeda, invito a votar por Abelardo de la Espriella”, concluyó.

Vea la entrevista de SEMANA con Abelardo de la Espriella: