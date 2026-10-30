No solo Netflix: cinco lecturas imprescindibles para bruxar este Halloween

El terror no siempre irrumpe con monstruos o puertas azotadas. A veces empieza de forma sutil: un crujido en la penumbra de la casa, una sospecha silenciada que nadie más parece notar o el peso aplastante de una historia real que supera cualquier ficción. También habita en los mitos ancestrales y en la certeza de que la realidad esconde grietas invisibles.

Para esta temporada de Halloween, a continuación se presenta una selección de cinco libros que abarcan desde el true crime y el thriller psicológico hasta la novela negra y la fantasía oscura.

1. Serialmente, de Sebastián Camelo

Detrás del rastro de sangre de un asesino en serie siempre hay preguntas que la sociedad prefiere ignorar. Sebastián Camelo, la voz detrás de los exitosos pódcast SerialMente y Presunta Pola, va más allá del morbo para examinar las motivaciones, la mente y el contexto social que permitieron el accionar de algunos de los criminales más despiadados de la historia.

2. El libro negro de la brujería en Colombia, de Esteban Cruz Niño

La brujería, el esoterismo y los pactos de sombra también han moldeado la identidad y la historia secreta del país. En esta fascinante investigación, Esteban Cruz Niño reúne diez casos emblemáticos para explorar la vigencia de prácticas milenarias que permean desde los sectores más vulnerables hasta las altas esferas del poder.

Combinando archivo histórico, periodismo de inmersión y testimonios de figuras públicas y personajes populares, el libro dibuja el mapa de una Colombia donde los encantamientos y la magia negra continúan marcando el pulso de la vida cotidiana.

3. Marina y el caso de Plata de Verónica Villa-Agudelo

Lo que inicia como el simple hurto de un bolso escala rápidamente hacia los pasillos más oscuros del poder, la ambición y la impunidad en Medellín. Marina Grisales, una perspicaz empleada de la Asamblea Departamental de Antioquia, se niega a tragar entero ante la versión oficial sobre el asesinato de un influyente político.

Al lado de aliados inverosímiles, se adentra en el rastro de una enigmática mujer experta en manipular emociones y suplantar identidades para infiltrarse en las élites. Una novela negra cargada de suspenso, secretos de Estado y un corrosivo humor negro.

4. Otros mundos (El talismán 3), de Stephen King y Peter Straub

Aquí empieza la cuota extranjera de la lista. El rey del terror une fuerzas de nuevo con Peter Straub para entregar una obra monumental iluminada por las ilustraciones de Gabriel Rodríguez. Jack Sawyer, aquel niño que cruzó Estados Unidos para salvar a su madre, regresa para enfrentar una amenaza apocalíptica que promete destruir la barrera entre dimensiones. Cercado por una banda de adolescentes infectados y las sombras del temible Gullet, Sawyer deberá jugarse el todo por el todo. Una vorágine de fantasía oscura, terror visceral y aventura que reafirma la maestría de King en el género.

5. La inquilina, de Freida McFadden

El verdadero terror puede estar viviendo bajo su propio techo. Ahogado por las deudas tras perder su empleo, Blake Porter decide arrendar una habitación de su casa para cubrir la hipoteca que comparte con su prometida. La llegada de Whitney parece la solución perfecta, pero el alivio dura poco: ruidos extraños en la madrugada, un hedor putrefacto insoportable y una marcada paranoia que altera a los vecinos comienzan a enrarecer el ambiente.

Con una tensión implacable, este thriller psicológico demuestra cómo el hogar puede convertirse en la peor de las trampas cuando un desconocido descubre sus secretos más oscuros.