La literatura infantil y juvenil será protagonista en Bogotá del 28 al 31 de octubre con la vigésima edición del Festival de Libros para Niños y Jóvenes, organizado por la Cámara Colombiana del Libro. Bajo el lema Donde nacen las preguntas, el Festival invita a niños, niñas, jóvenes y familias a descubrir en los libros nuevas formas de explorar el mundo, alimentar la curiosidad y desarrollar el pensamiento crítico.

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Esta edición tendrá dos grandes momentos: un espacio de formación e intercambio para quienes trabajan en la mediación y promoción de la lectura, y una jornada de actividades culturales abiertas al público que llevará los libros a librerías, parques y otros espacios de la ciudad.

Tres días de formación en mediación, edición y promoción de lectura.

Del 28 al 30 de octubre se realizará el Seminario de formación en mediación, edición y promoción de lectura. Preguntar para comprender el mundo, un espacio de encuentro dirigido a mediadores de lectura, editores, bibliotecarios, libreros y creadores. La programación contará con once conversaciones y experiencias en torno a la literatura infantil y juvenil, las prácticas de mediación y las distintas maneras de acercar los libros a niños, niñas y jóvenes.

Entre los invitados se encuentran reconocidas figuras del sector editorial y cultural, como la escritora Yolanda Reyes, autora de literatura infantil y juvenil y directora de la Librería Espantapájaros; Diana Rey, directora de Fundalectura; Paula Guerra, editora y fundadora de Lazo Libros; Carmen Elisa Acosta, investigadora; Sebastián Carrillo, mediador territorial de BibloRed; Diego Aristizábal, editor de Editorial Comfenalco; Laura Camacho, fundadora de Amazonas Literarias; Rosa Rovina, promotora de lectura de Comfachoco, y Ángela Mesa Salavarrieta, bibliotecaria y educadora de Biblored, entre otros participantes.

Gracias al apoyo del Instituto de Cultura Brasil-Colombia (IBRACO), el Seminario contará con la participación del escritor e ilustrador brasileño Roger Mello, uno de los referentes de la literatura infantil y juvenil de su país y ganador del Premio Hans Christian Andersen en 2014.

Mello inaugurará el Seminario el próximo 28 de octubre, a las 9:00 a. m., en la Academia Colombiana de la Lengua, con la conferencia Escuchar las preguntas. Infancia, juventud y literatura en el mundo de los porqués. En este encuentro, reflexionará sobre la literatura como un espacio para el asombro, la imaginación y la construcción de sentido.

Paula Guerra, editora y fundadora de Lazo Libros, es una de las ilustres invitadas. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

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Quince promotores de lectura de distintas regiones se encuentran en Bogotá

Quince promotores de lectura participarán en esta edición, provenientes de departamentos como Bolívar, Casanare, Chocó y Sucre, y de ciudades como Tunja, Medellín, Montería y Pasto. Su participación fortalecerá los vínculos entre libreros, mediadores de lectura, editores, bibliotecarios de Bogotá y de otras regiones del país. Además, el encuentro permitirá compartir perspectivas sobre el trabajo de promoción de lectura en distintos contextos y reconocer el papel de los mediadores en la creación de comunidades lectoras.

En el marco del seminario, los promotores de lectura y algunos libreros de Bogotá participarán en la actividad Librerías que preguntan, un recorrido por las librerías Babel, Lerner Norte y Espantapájaros, que se realizará el jueves 29 de octubre.

Durante la jornada, conocerán experiencias de mediación y promoción de lectura, estrategias para la selección y organización de colecciones infantiles y juveniles, y propuestas culturales que hacen de las librerías espacios de encuentro y construcción de comunidades lectoras. La actividad también permitirá destacar el papel de los libreros en la recomendación de libros y en la formación de nuevos lectores.

El viernes 30 de octubre, la sede de IBRACO, en City U, será escenario de una jornada dedicada a las comunidades lectoras y al papel de los clubes de lectura en la formación de nuevos lectores. A través de conversaciones, intercambio de experiencias y herramientas prácticas, mediadores y representantes de distintas instituciones y regiones del país compartirán iniciativas que muestran cómo la lectura fortalece los vínculos, promueve la participación cultural y crea espacios de encuentro alrededor de los libros.

Las personas interesadas en participar y conocer la programación completa del seminario pueden consultar la web https://camlibro.com.co/festivallij/ y realizar su inscripción a través del formulario: https://forms.gle/8YQV5y9X9AdG8pYQ8.

Los promotores de lectura y algunos libreros de Bogotá participarán en la actividad Librerías que preguntan, un recorrido por las librerías Babel, Lerner Norte y Espantapájaros, que se realizará el jueves 29 de octubre. Foto: cortesía FLIJ 2026 / A.P.I.

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El 31 de octubre, el Festival se toma la ciudad

El Festival cerrará su programación con actividades abiertas al público en tres espacios de Bogotá: el Parque El Brasil, la librería La Verbena y el Bronx Distrito Creativo. Será una jornada para leer, conversar, crear e imaginar en familia, con diferentes actividades que conectan la literatura con la música, el arte, el juego y otras expresiones culturales.

En el Parque El Brasil, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., niños, niñas y familias podrán participar en talleres de ilustración, experiencias de lectura, laboratorios creativos, presentaciones artísticas y actividades para explorar la imaginación.

Entre las actividades se destacan el taller de ilustración de Roger Mello, la presentación musical de la batucada Unidos do Uirapuru y las experiencias de lectura y creación lideradas por BibloRed, Idartes, Fundalectura e IBRACO.

El Festival cerrará su programación con actividades abiertas al público en tres espacios de Bogotá: el Parque El Brasil, la librería La Verbena y el Bronx Distrito Creativo. Foto: cortesía FLIJ 2026 / A.P.I.

La jornada contará también con una librería al aire libre a cargo de El Cuarto Plegable, que invita a niños, niñas, jóvenes y familias a encontrarse con libros que despiertan la curiosidad, acompañan las preguntas y abren caminos para imaginar otros mundos.

La librería La Verbena y el Bronx Distrito Creativo se sumarán al cierre con una programación cultural y familiar que celebra la literatura, el arte, el juego y la creatividad. Los asistentes podrán disfrutar experiencias de lectura, música, pintura, teatro y artes escénicas en un recorrido pensado para imaginar, crear y compartir.

La celebración también llegará a los parques de Bogotá a través de los Paraderos Paralibros Paraparques de BibloRed. La iniciativa llevará un taller de creación de manera simultánea a los 95 espacios ubicados en diferentes localidades de la ciudad, para que más familias puedan sumarse a la celebración del Festival por toda Bogotá.

Entre las actividades, se destacan el taller de ilustración de Roger Mello, la presentación musical de la batucada Unidos do Uirapuru y las experiencias de lectura y creación. Foto: cortesía FLIJ 2026 / A.P.I.

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Las librerías, protagonistas de la celebración

Las librerías tendrán un papel central en esta vigésima edición. Más de veinte librerías de Bogotá se unen al festival con actividades que invitan a descubrir los libros como espacios de encuentro, recomendación, creación de comunidades y formación de lectores.

La programación incluye talleres de lectura, ilustración y creación; encuentros alrededor de personajes literarios; lecturas en voz alta; clubes de dibujo y experiencias que conectan los libros con otras expresiones artísticas. Habrá propuestas para explorar la imaginación, conversar sobre historias y disfrutar la lectura en familia. Entre las librerías participantes se encuentran La Guachafita, la Librería México del Fondo de Cultura Económica, Ficciones Bar de Libros, Librería Nacional Unicentro, Casa Tomada Libros y Café, Manada Librería y Casa Alianza Librería & Cultura, entre otras.

Con esta programación, la Cámara Colombiana del Libro celebra dos décadas de un festival que promueve la literatura infantil y juvenil y fortalece los vínculos entre lectores, autores, editores, libreros, bibliotecarios y mediadores. Una invitación a descubrir que cada libro puede abrir nuevas preguntas y que leer juntos es también una manera de explorar y comprender el mundo.

*Puede consultar la programación completa en https://camlibro.com.co/festivallij/.