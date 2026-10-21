Rey de amarillo, Robert W. Chambers

'Rey de amarillo', Robert W. Chambers, una obra de culto en el género sobrenatural; pilar del horror gótico y victoriano. Foto: cortesía Editorial Panamericana / A.P.I.

Su eje central es un libro ficticio y una entidad sobrenatural con el mismo nombre que, según el mito, conduce a la locura, las alucinaciones y la demencia a cualquiera que lo lea. Una obra de culto en el género sobrenatural; pilar del horror gótico y victoriano.

Influenciado por la estética de Oscar Wilde, este libro sentó las bases para H. P. Lovecraft y ha inspirado a maestros contemporáneos como Neil Gaiman, George R. R. Martin y Nic Pizzolatto (creador de True Detective). Esta edición incluye el estupendo trabajo visual de la artista antioqueña Mariana Parra.

Esta edición incluye el estupendo trabajo visual de la artista antioqueña Mariana Parra. Foto: cortesía Editorial Panamericana / Mariana Parra

Personalidades defienden a la escritora Sally Rooney, vetada por apoyo a Palestine Action

Otra vuelta de tuerca, Henry James

'Otra vuelta de tuerca', Henry James, la piedra angular para innumerables adaptaciones en el cine y la televisión a lo largo de las décadas. Foto: cortesía Editorial Panamericana / A.P.I.

Una atmósfera de ambigüedad y suspense ha sido la piedra angular para innumerables adaptaciones en el cine y la televisión a lo largo de las décadas.

Considerada la historia de fantasmas más famosa de todos los tiempos, esta obra atemporal vuelve a las librerías con una nueva traducción hecha en Colombia por Panamericana Editorial. La trama sigue a una inexperta nodriza a cargo de dos niños aparentemente perfectos, quienes parecen guardar un secreto oscuro con sus antiguos cuidadores, atrapando al lector en la frontera entre la cordura, las alucinaciones y lo paranormal.

Nobel de Literatura: la canadiense Anne Carson recibe la mayor distinción de las letras globales

Joyas vampíricas, (Varios autores)

Joyas vampíricas, (Varios autores), las más grandiosas historias de ficción vampírica... antes de Drácula. Foto: cortesía Editorial Panamericana / A.P.I.

Una antología imprescindible que traza el origen de la ficción gótica, reuniendo desde los cimientos poéticos de Goethe y Coleridge hasta las obras definitivas del género como el Vampiro de Polidori y la fascinante Carmilla de Le Fanu. Destaca por rescatar rarezas de la literatura regional como La tumba del vampiro de la argentina Raymunda Torres y Quiroga, y Tristán Cataletto del venezolano Julio Calcaño.

Julian Barnes, el escritor que lleva décadas reflexionando sobre la vejez y la muerte

Un payaso en el maizal, Adam Cesare

Un payaso en el maizal, Adam Cesare, una novela slasher que le pondrá los pelos de punta a cualquier lector. Foto: cortesía Editorial Panamericana / A.P.I.

En el decadente pueblo de Kettle Springs, la tensión entre los adultos tradicionalistas y los jóvenes locales estalla en una batalla salvaje por el futuro de la comunidad. La amenaza cobra vida en Frendo, un siniestro payaso de sombrero de bombín y nariz roja dispuesto a “limpiar” el pueblo y erradicar a los adolescentes a cualquier precio. Una propuesta trepidante de survival y horror contemporáneo que cuenta con el sello de aprobación del mismísimo Clive Barker.

Sobre pensamiento crítico en el aula: “Creo mucho más en los jóvenes que en los adultos del mundo”

Infierno, Dante Alighieri

Infierno, Dante Alighieri, una fuente primigenia y obra precursora del género de horror. Foto: cortesía Editorial Panamericana / A.P.I.

La primera entrega de la obra cumbre de la literatura universal sigue el recorrido de Dante a través de los nueve círculos del Infierno guiado por Virgilio, en una travesía épica de culpa, castigo y redención. Incorpora las icónicas ilustraciones de Gustave Doré, cuyos grabados capturan a la perfección la atmósfera poética, los paisajes sombríos y la magnitud visual ideada por el autor medieval.

Los icónicos grabados de Gustave Doré capturan a la perfección la atmósfera ideada por Dante Alighieri. Foto: Gustave Doré

“Mi imperfección es mi fortaleza”: Keum Suk Gendry-Kim, premiada novelista gráfica, habla con Arcadia

Poemas monstruosos para leer de noche, Maikel Rodríguez

Poemas monstruosos para leer de noche, Maikel Rodríguez, con poemas que van del atardecer a la salida del sol. Foto: cortesía Editorial Panamericana / A.P.I.

Una propuesta versada que acompaña a los niños desde el atardecer hasta el amanecer, combinando el misterio de la noche con un tono cómico, cercano y entrañable. Reúne un divertido elenco de seres fantásticos de todo el mundo, como una momia modelo de pasarela, un hombre lobo medio calvo, ogros antiguos y sirenas melancólicas. Un libro ideal para perder el miedo a lo extraño y fomentar la lectura en el hogar mediante el humor, el ritmo y la fantasía.

Las ilustraciones de Iván Pérez suman a la experiencia.