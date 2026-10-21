Personalidades defienden a la escritora Sally Rooney, vetada por apoyo a Palestine Action

Más de 150 personalidades del mundo de la cultura y del espectáculo expresaron este miércoles su apoyo a la escritora irlandesa Sally Rooney, cuyos libros dejaron de distribuirse en Reino Unido debido a su respaldo al grupo proscrito Palestine Action.

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“Sally Rooney es una escritora, no una terrorista”, afirman los firmantes en una breve carta abierta publicada en la web de la revista británica The New Statesman.

Entre los firmantes figuran grandes nombres de la literatura internacional, como la poeta canadiense Anne Carson, la francesa Annie Ernaux (ambas premio Nobel de Literatura), el británico Julian Barnes, la india Arundhati Roy y el irlandés Colm Tóibín.

El manifiesto también reúne a figuras del deporte, del cine y de la televisión, entre ellas el exfutbolista británico Gary Lineker.

Los firmantes reaccionan al anuncio realizado la semana pasada sobre el cese de la venta de las obras de Sally Rooney en el Reino Unido, como consecuencia de su apoyo a Palestine Action, organización prohibida en el país.

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El gobierno laborista declaró a Palestine Action organización “terrorista” en julio de 2025, tras varios actos de vandalismo en una base de la fuerza aérea. Desde entonces, está prohibido prestar apoyo financiero o material al movimiento.

En agosto de 2025, la escritora había anunciado en un artículo publicado en The Irish Times su intención de destinar parte de sus derechos de autor, incluidos los ingresos procedentes de las adaptaciones televisivas de sus novelas, a la organización propalestina.

En su carta, los firmantes denuncian una medida “basada en una legislación antiterrorista mal concebida y draconiana” que, a su juicio, constituye “un ataque a los principios fundamentales de la libertad de expresión, que durante tanto tiempo se han dado por sentados en este país”.

“Rechazamos categóricamente la censura, ya sea directa o indirecta”, añaden, y piden al gobierno laborista de Andy Burnham que “cambie de rumbo y modifique la legislación que nos ha llevado a este absurdo represivo”.

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Desde la prohibición de Palestine Action, más de 3.700 personas fueron detenidas durante manifestaciones de apoyo al grupo, según el colectivo Defend Our Juries.

La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, emprendió una batalla judicial contra el gobierno para lograr que se anule la prohibición, por lo que está prevista una vista a principios de noviembre ante el Tribunal Supremo británico.

*Información de AFP.