En 2026, la cultura en Colombia se vive entre contradicciones. Mientras el panorama del libro mostró cifras alentadoras en 2025, la zozobra se empieza a sentir en el sector por cuenta de decisiones del poder de turno que han impactado el vital programa de estímulos, y acciones que muy poco ayudan a gestores culturales, espacios culturales y artistas...

Aun así, aferrándonos a que la cultura es la voz, el corazón y el alma de los pueblos, y que se vienen haciendo muchas coas bien, se debe anotar que la literatura infantil y juvenil sigue moviendo, vendiendo, emocionando a Colombia. En ese marco, Arcadia habló con Paula Guerra Arjona, ahora que en su editorial Lazo Libros suma seis años de labores investigando y publicando historias sobre este país y lanza uno nuevo. Se trata de Voy a regalarte una flor, escrito por la autora bogotana Juliana Muñoz Toro e ilustrado por el autor bogotano Julián Ariza, que llega al público después de un año y medio de investigación y edición. Al respecto de su camino, sus motivaciones, su editorial, sus libros y el panorama que lee en el sector editorial y cultural, esto nos dijo.

Lazo Libros publica libros informativos e ilustrados que resaltan y rescatan historias sobre Colombia, trabajando exclusivamente con autores colombianos. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

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Arcadia: ¿Qué recorrido personal la ata a las letras, a las historias y los libros?

Paula Guerra Arjona: Crecí en una familia lectora, los libros siempre estuvieron cerca. Después, en la universidad, la carrera de comunicación social con énfasis en periodismo y editorial me abrió más los ojos al mundo de los libros, en ese momento no solo como lectora, sino desde el otro lado: desde la creación de las historias, desde la gestión de los libros y el oficio del editor.

Al final de mi carrera no solo me enamoré del mundo editorial, sino específicamente de los libros para niños. Por eso, en ese momento decidí seguir con una especialización en literatura infantil y juvenil en donde pude profundizar el estudio del libro álbum y formar más mi criterio como lectora y editora. Soy amante de los libros, soy fanática de los libros ilustrados y del libro como objeto. Y en la lectura encuentro un momento que ningún otro hobby me da: aquieta mi mente y alimenta mi curiosidad. Y como decimos en Lazo: “La curiosidad nos mantiene vivos”.

El espacio físico de Lazo Libros busca que niños y adultos puedan explorar temas que van desde la naturaleza y los animales extintos hasta la historia, la ciencia, diferentes culturas y territorios del mundo. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

Arcadia: Hay gente que critica la distinción de literatura infantil. ¿Por qué es/ no es necesaria, a su manera de ver?

P.G.: La distinción de “literatura infantil” genera debate porque, por un lado, puede hacer pensar que los libros para niños son una literatura menor, más sencilla o limitada a ciertos temas y formas, cuando en realidad los niños pueden acercarse a historias complejas, profundas y abiertas a múltiples interpretaciones, igual que los adultos; además, un buen libro no necesariamente tiene una edad exclusiva y puede ser disfrutado por lectores de distintas generaciones y en diferentes niveles y capas.

Los niños pueden acercarse a historias complejas, profundas y abiertas a múltiples interpretaciones, igual que los adultos; además, un buen libro no necesariamente tiene una edad exclusiva. Por otro lado, reconocer la literatura infantil también es necesario porque los niños son lectores con experiencias, intereses y momentos de desarrollo particulares...

Pero, por otro lado, reconocer la literatura infantil también es necesario porque los niños son lectores con experiencias, intereses y momentos de desarrollo particulares, y la categoría permite que autores, editores, libreros, bibliotecas y familias encuentren y acerquen libros pensados para ellos. El problema, entonces, no estaría tanto en que exista una categoría llamada “literatura infantil”, sino en asumir que infantil significa simple, menor o menos literario: puede ser una literatura dirigida a un lector específico sin subestimarlo ni limitar lo que puede pensar, sentir, imaginar o comprender.

Detrás de Lazo Libros está Paula Guerra Arjona, una editora especializada en literatura infantil que convirtió su amor por los libros, los viajes y el país en una apuesta empresarial y cultural. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

Arcadia: ¿Cómo nace Lazo Libros y cómo define su misión y visión? ¿Qué la hace diferente? ¿Qué la emociona a usted de darle alas?

P.G.: Lazo nace de mi amor por los libros, por Colombia y por los viajes. Al crecer como lectora y formarme como editora me di cuenta del vacío tan grande que había de libros que narraran nuestro territorio y hablaran de mi propio país. Siempre he sentido que Colombia tiene historias extraordinarias que todavía no les estamos contando a los niños. Cuando viajaba y buscaba libros ilustrados sobre nuestro país, sentía que no había una oferta robusta. Quería encontrar libros que tuvieran una gran calidad editorial y visual, pero que además hablaran de nuestros territorios, nuestra biodiversidad y nuestras culturas. De ahí nació Lazo.

Somos la única editorial de libros informativos ilustrados dedicados exclusivamente a resaltar y rescatar historias sobre Colombia. Creo que los libros son un gran camino para mostrar nuestra riqueza natural, cultural, compartir nuestro patrimonio y todo aquello que hace tan único a este territorio.

Y, desde el comienzo me di cuenta en mi investigación universitaria que no había libros informativos, así que Lazo se concentra en este género. Somos la única editorial de libros informativos ilustrados dedicados exclusivamente a resaltar y rescatar historias sobre Colombia. Creo que los libros son un gran camino para mostrar nuestra riqueza natural, cultural, compartir nuestro patrimonio y todo aquello que hace tan único a este territorio. Y, no solo nos enfocamos en publicar libros informativos sobre Colombia, de la mano de este propósito cuidamos también mucho el diseño editorial, la dirección de arte, el formato y el estilo narrativo. Publicamos únicamente autores locales porque creo firmemente en las voces de cada región y en la importancia de la representación en la literatura. Para mí es muy importante que los niños y las niñas en Colombia abran nuestros libros y se vean ahí. El nombre viene precisamente de la idea de unión: queremos unir muchos universos colombianos bajo una misma biblioteca y construir un catálogo que permita descubrir el país desde diferentes miradas.

Arcadia: Los retos y satisfacciones de mirar al territorio desde su enfoque editorial.

P.G.: Cada libro va acompañado de un viaje. Me gusta editar libros fuera de un escritorio en la ciudad. Así que siento la necesidad de viajar, conocer, recorrer e investigar de primera mano un tema o un territorio. El reto de este modelo son los costos adicionales en investigación y también el tiempo que conlleva publicar un libro. Podemos demorarnos un año y medio o a veces dos años en la creación y edición de un libro. Publicar no ficción puede implicar estos viajes, pero también un trabajo muy riguroso de verificación de datos porque le estamos prometiendo al lector que lo que está leyendo es real. Pero vale la pena, disfruto mucho poder acompañar a los autores en la transformación de datos e información y en soñarnos juntos la mejor manera para hacer que los lectores se transporten con nuestros libros a diferentes lugares de Colombia.

Para Paula, cada libro va acompañado de un viaje. Recorrer e investigar de primera mano un tema o un territorio le es esencial. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

Arcadia: ¿De quién aprende aún (en el quehacer editorial, en la vida, en lo que alimente todo lo anterior)?

P.G.: Aprendo mucho de lo que leo, de los viajes que me invitan a observar y a preguntar y de los autores y de los lectores. Los libros siempre serán una fuente de inspiración. Veo constantemente qué se está publicando a nivel nacional e internacional en el mundo de libros ilustrados y voy afinando mi criterio, así mismo me encanta leer de cada tema del que estamos investigando, y en el camino de cada proyecto aprendo mucho de los autores porque comparten sus miradas y sus vivencias desde su experiencia local, que posiblemente es un departamento diferente al que yo crecí.

Los lectores de Lazo nos ayudan a encontrar el mejor camino para llegar a la meta y para hacer libros que siempre los sorprendan y alimenten su capacidad de asombro. Una editorial sin lectores no podría existir.

Y, por supuesto, aprendo de los lectores. Los lectores nos dan pautas, ideas, nos inspiran. Los lectores de Lazo nos ayudan a encontrar el mejor camino para llegar a la meta y para hacer libros que siempre los sorprendan y alimenten su capacidad de asombro. Una editorial sin lectores no podría existir.

Este libro invita a descubrir la flor de Inírida, el Escudo Guayanés y las lenguas indígenas del territorio. "Es nuestro primer libro trilingüe", dice Guerra Arjona. El poema fue traducido a las dos lenguas más habladas de Guainía: puinave y curripaco, y las dos traducciones se pueden leer y escuchar por medio de unos códigos QR. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

Arcadia: Seis publicaciones ya ostenta; la más reciente ‘Voy a regalarte una flor’. Háblenos de lo que destaca de estos libros.

P.G.: Cada uno de nuestros libros es una invitación a viajar a un lugar diferente de Colombia. Son libros de no ficción ilustrados que transforman datos en un formato dinámico que conecta con pequeños y grandes lectores. Abordan temas como la migración de las ballenas jorobadas al Pacífico, el Llano y su riqueza cultural y natural, el Chocó con su vida en la selva, los ríos y su abundante agua, los colibríes o nuestros ecosistemas. El reto siempre está en que tanto el experto como el inexperto en un tema disfrute leer uno de nuestros libros. Por ejemplo, buscamos que alguien que conoce a profundidad la migración de las ballenas jorobadas a Colombia disfrute mucho “El vuelo de las jorobadas”, y que quien desconoce por completo la vida de las ballenas, encuentre un libro sorprendente también. Alguna vez oí que los libros informativos son libros para “primeros lectores” y es cierto, todos podemos ser primeros lectores de un libro sobre los llanos, sobre la selva del Chocó o sobre la flor de Inírida. Queremos que los lectores descubran que aprender también puede ser una aventura. Que un libro pueda llevarlos a Guainía, al Pacífico, a los Llanos, a un páramo o al fondo del mar sin sentir que están frente a un libro de texto. La información también puede emocionar, sorprender y despertar preguntas. Todavía hay muchas historias que no conocemos y con cada libro que publicamos buscamos sorprender al lector y contarle algo que en este formato no ha sido contado.

‘Voy a regalarte una flor’, de Juliana Muñoz Toro y Julián Ariza, es un viaje ilustrado a Guainía. Es la historia de una mamá y su hijo que, unidos por el amor que se tienen, emprenden un viaje por Guainía en busca de una flor única: la flor de Inírida, conocida también como la flor eterna. Pero la búsqueda de la flor termina convirtiéndose en algo mucho más grande.

Voy a regalarte una flor, de Juliana Muñoz Toro y Julián Ariza, es un viaje ilustrado a Guainía. Es la historia de una mamá y su hijo que, unidos por el amor que se tienen, emprenden un viaje por Guainía en busca de una flor única: la flor de Inírida, conocida también como la flor eterna. Pero la búsqueda de la flor termina convirtiéndose en algo mucho más grande. El lector descubre un territorio, sus paisajes, su biodiversidad, sus ríos y también parte de la riqueza cultural y lingüística del departamento. Es un viaje geográfico, pero también es un viaje emocional. Es hermoso. Y lo más especial es que es nuestro primer libro trilingüe. El poema fue traducido a las dos lenguas más habladas de Guainía: puinave y curripaco. Las dos traducciones se pueden leer y escuchar por medio de unos códigos QR. Así que con este libro celebramos nuestra riqueza natural y también la diversidad lingüística del país.

Voy a regalarte una flor, escrito por la autora bogotana Juliana Muñoz Toro e ilustrado por el autor bogotano Julián Ariza. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

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Arcadia: ¿Cómo describe el momento presente en el mundo editorial (en su nicho específico y en general)?

P.G.: Ha sido el año más difícil y retador en nuestra corta historia como empresa y como editorial. Menos consumo, menos compras institucionales. La Feria del Libro de Bogotá tuvo para nosotros y sé que para algunos colegas ventas menores que el año pasado y un año electoral siempre afecta. Sin embargo, el año parece terminar con cifras más alentadoras y ya se acerca para nosotros el mejor momento que es navidad.

Ha sido el año más difícil y retador en nuestra corta historia como empresa y como editorial. Menos consumo, menos compras institucionales. La Feria del Libro de Bogotá tuvo para nosotros y sé que para algunos colegas ventas menores que el año pasado y un año electoral siempre afecta. Sin embargo, el año parece terminar con cifras más alentadoras y ya se acerca para nosotros el mejor momento que es navidad.

Afortunadamente, en el mundo de los libros ilustrados nuestro publico lector es muy amplio y le llegamos a adultos y pequeños. Por el lado del público de niños y niñas, los libros siguen siendo un regalo muy valorado y los papás están siempre buscando algo que los aleje de las pantallas y agradecen mucho este tipo de lecturas que promueven el sentido de pertenencia por Colombia. Por el lado escolar, cada vez son más los colegios privados que valoran catálogos como el nuestro y poco a poco nos han incluido en sus planes lectores, pero aún hay mucho por hacer en este campo para que el sector educativo le de cabida a autores locales y a temas nacionales en sus currículos. En años como este hemos tenido que aprender a equilibrar la pasión editorial con las decisiones empresariales: saber qué publicar, cuánto producir, cómo distribuir, cómo llegar a los lectores y cómo hacer que cada nuevo libro contribuya a fortalecer el catálogo. No siempre ha sido fácil, pero justamente por eso cada libro que publicamos representa mucho más que un lanzamiento. Representa un proyecto que logramos sacar adelante. Es retador, pero vamos avanzado. Y esperamos como editorial que apoyos institucionales y la mirada a la cultura en Colombia nunca deje de ser una prioridad.

Arcadia: ¿Está leyendo la gente en Colombia lo que usted tiene para ofrecerle?

P.G.: Sí. Hay un amor por lo propio, por Colombia y una mirada curiosa hacia lo nuestro y por eso los lectores agradecen mucho que existan libros como los que publicamos. Además, los libros ilustrados son para lectores de todas las edades, para lectores curiosos de 0 a 100 años, y eso hace que nuestra comunidad sea muy amplia. Aún me emociona saber que no nos conocen en todas las ciudades y municipios de Colombia y que la divulgación de nuestros libros tiene una gran oportunidad y un camino por recorrer.

En un mar de contenidos como en el que vivimos actualmente, como editora, me concentro mucho en decirle sí a un libro que no cuente lo que ya se ha contado, en cómo podemos darle la vuelta a una historia para que realmente los libros que publiquemos no sean uno más.

En un mar de contenidos como en el que vivimos actualmente, como editora, me concentro mucho en decirle sí a un libro que no cuente lo que ya se ha contado, en cómo podemos darle la vuelta a una historia para que realmente los libros que publiquemos no sean uno más entre tantos que se publican anualmente en Colombia y en el mundo. Ninguna decisión es al azar, ni el tema, ni el formato, ni los autores. Cada decisión se toma en vista de hacer libros de altísima calidad.

Arcadia: Entendemos que también abrieron librería en Centro Chía, ¿cómo fluye? Vemos a varias cerrar puertas en Bogotá.

P.G.: Como editorial solo teníamos dos o tres momentos al año para encontrarnos con nuestra comunidad de lectores, es decir en las ferias. Estos son momentos de promoción de lectura fundamentales y también de conocernos, de escuchar qué quieren los lectores y de fortalecer lazos con nuestra comunidad. Así que le aposté a un espacio para encontrarnos con más frecuencia. Queríamos invitar a experiencias de encuentro entre el lector y el libro. Nuestra librería no busca tener miles de referencias. Tiene una selección muy cuidada de alrededor de 90 títulos informativos e ilustrados, la curaduría es parte de nuestra propuesta, y queremos que una familia pueda entrar, mirar, preguntar, hojear y descubrir un libro sin sentir que tiene que comprar inmediatamente. Ninguno de nuestros libros está sellado, todos abiertos para que puedan sentarse a leerlos, a sentirlos con calma y sin afán. Queremos formar lectores, no solo compradores.

En 2025 la editorial abrió su primera librería física, ubicada en el Centro Comercial Centro Chía, con una selección curada de alrededor de 90 títulos de libros informativos e ilustrados. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

Creo en el valor de las librerías como espacios que forman lectores y ponen en circulación los libros y le aposté porque nos enfocamos en la especialización y no en competir en volumen. En la zona, en la Sabana de Bogotá, no había una librería así pequeña de libros ilustrados que brindara una experiencia como la que ofrecemos. Así que como con la editorial, nos gusta enfocarnos, ponerle la lupa a una cosa y no a miles de cosas a la vez. Tenemos que ser realistas: es un reto y cualquier proyecto cultural requiere de estrategia. En este año, que conozca, han cerrado en Bogotá 3 librerías. Desconozco las razones puntuales de cada caso, pero sin duda es un panorama que nos obliga a detenernos a pensar cómo vamos a meterle la ficha para continuar y qué estrategias debemos implementar. Por ahora, para nosotros nuestra bandera es y seguirá siendo concentrarnos en un nicho específico: el libro informativo ilustrado.

En este año, que conozca, han cerrado en Bogotá 3 librerías. Desconozco las razones puntuales de cada caso, pero sin duda es un panorama que nos obliga a detenernos a pensar cómo vamos a meterle la ficha para continuar y qué estrategias debemos implementar. Por ahora, para nosotros nuestra bandera es y seguirá siendo concentrarnos en un nicho específico: el libro informativo ilustrado.

Nos ha ido bien, ya cumplimos un año, pero no por abrir las puertas de una librería los lectores van a llegar a hacer fila corriendo; hay que ingeniarse estrategias que van desde la ubicación, las redes, la curaduría, la programación y el orden administrativo y financiero. No nos interesa llenarnos de distribuidores, de títulos que estén arrumados. Tenemos apenas 5 distribuidores y así nos ha funcionado, los números nos ayudan, los pagos los hacemos puntualmente y llevamos cada centavo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Como editorial hemos sufrido mucho por el desorden de la gestión de muchas librerías que no pagan ventas que ya han realizado, y he visto de primera mano malos manejos administrativos y financieros que nunca quisiera vivir en nuestra librería: por lo contrario, cada libro que escogemos vender es porque ya sabemos que va a circular efectivamente y cada centavo que nos entra lo pagamos puntualmente a su respectivo distribuidor. El cierre de librerías, además de lo que implica simbólicamente, la verdad, afecta mucho la cartera de editoriales y su flujo de caja.

Esta sexta publicación salió al mercado en septiembre de 2026 después de un año y medio de investigación y edición. Foto: Lazo Libros / A.P.I.

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Arcadia: Comparta su mirada sobre el escenario actual de la cultura en el país...

P.G.: El escenario cultural del país es muy preocupante. El recorte de presupuesto para nuestro sector es alarmante. Por ejemplo, el desmonte del programa de estímulos tiene en alarma a todo el sector, sobre todo, por el mensaje que transmite sobre el lugar que ocupa la cultura para el Estado. El artículo 71 de la Constitución establece claramente que el Estado debe fomentar la cultura y ofrecer estímulos especiales a quienes desarrollan estas actividades. Sé que probablemente no son muchas las editoriales que cuentan con estas ayudas dentro de sus planes, sin embargo, pienso que eso no hace que estos programas sean menos importantes.

El recorte de presupuesto para nuestro sector es alarmante. Por ejemplo, el desmonte del programa de estímulos tiene en alarma a todo el sector, sobre todo, por el mensaje que transmite sobre el lugar que ocupa la cultura para el Estado.

Defiendo estos estímulos y expreso mi solidaridad frente a los implicados del sector. Si se acaba un programa como este, entonces debería existir otra forma de garantizar el apoyo a la creación y al desarrollo cultural en el país. La cultura no puede dejarse de lado. Nunca. Y ahora en esta crisis las editoriales y los diferentes actores de la cultura debemos estar más unidos y buscar salidas como gremio, como equipo. Hay miedo y mucha incertidumbre. Por ejemplo, ya está abierta la convocatoria para la actualización de colecciones de bibliotecas públicas, que es una fuente de ingresos importante para el sector; esperamos que sea finalizada y los recursos se ejecuten y se siga apoyando la bibliodiversiad en todas las bibliotecas públicas del país y estas compras de libros para la ciudadanía no se vean afectadas de ninguna manera.