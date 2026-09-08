Jairo Aníbal Niño: cinco libros para recordar al icónico autor en el que sería su 85 cumpleaños

El pasado 5 de septiembre el autor colombiano hubiera cumplido 85 años, y qué mejor excusa para recordarlo. Varias generaciones han leído y continúan leyendo fervientemente su obra, ponderando a Jairo Aníbal Niño como uno de los más grandes escritores de literatura infantil de América Latina. Panamericana Editorial tiene en su catálogo la mayoría de sus publicaciones y de unos años hacia acá viene presentando nuevas ediciones donde las historias de ayer, junto a nuevos acabados e ilustraciones, se acercan a los lectores de hoy.

David Silva, ganador del I Premio de Novela Breve Almadía, habla con Arcadia: “Los entornos nos cambian”

El escritor colombiano publicó obras de teatro, cuentos y libros de poemas. Sus primeros pasos los dio como artista en el campo de la pintura, luego se dedicó a la dramaturgia. Falleció el 30 de agosto de 2010, a sus 69 años, legando una destacada obra que continúa siendo el punto de encuentro entre varias generaciones de lectores. No por nada es el pionero del género en Colombia. Considerado el “poeta de los niños”, Niño revolucionó la literatura infantil en el país, llevándola a la categoría de alta literatura con un profundo respeto por el lector joven.

Cinco libros para recordarlo

La estrella de papel

En 'La estrella de papel', una pareja de jóvenes de dos mundos diferentes se conocen en el lugar menos esperado. Foto: Panamericana Editorial / cortesía J.A.N.

Una pareja de jóvenes de dos mundos diferentes se conocen en el lugar menos esperado donde los sueños y la realidad sobrepasan la delicada línea que los separa. Unidos por una causa común, encuentran el amor que es más fuerte que cualquier diferencia social, porque se alimenta de solidaridad, magia y fantasía.

Preguntario

'Preguntario' es uno de los libros más vendidos de Jairo Aníbal Niño. Foto: Panamericana Editorial / cortesía J.A.N.

Es uno de los libros más vendidos de Jairo Aníbal Niño. Varias generaciones de niños han crecido con la lectura de los poemas, los juegos de palabras, los refranes y las historias que conforman este libro. Las respuestas inocentes a cada pregunta son entretenidas, divertidas y de fácil comprensión para los más pequeños. En 1992, su libro Preguntario fue exaltado en la Lista de Honor IBBY, con sede en Suiza.

Los papeles de Miguela

En 'Los papeles de Miguela' Niño invita a sus lectores a realizar un viaje lleno de sorpresas. Foto: Panamericana Editorial / cortesía J.A.N.

En este libro, tan intensamente elaborado como todos los suyos, Jairo Aníbal Niño invita a sus lectores a realizar un viaje lleno de sorpresas por los territorios de la realidad y de la fantasía. Un libro tierno, conmovedor, escrito con pasión, con humor y con sabiduría.

Recomendados editoriales de agosto: Pablo Montoya, Siri Hustvedt, Cristina Peri Rossi y John Koenig y más

Zoro

'Zoro' ha sido calificada como la obra infantil más poética de los últimos años en el país. Foto: Panamericana Editorial / cortesía J.A.N.

Zoro ha sido calificada como la obra infantil más poética de los últimos años en el país. En ella se unen la realidad y la fantasía alrededor de un niño de la selva, Zoro, quien busca su pueblo en compañía de un anciano negro. En este viaje, lleno de aventuras, encuentra a un tigre de cristal que canta, a unos gigantes con piel de vidrio, pasa por un bosque de animales, se hace amigo de un águila de hielo y de dos viajeros del Sol, hasta que, gracias a su esfuerzo, llega al lugar de destino. Este relato es un canto a la imaginación y llena un vacío en la producción de obras de gran calidad para la infancia. Zoro obtuvo el I Premio Nacional de Literatura Infantil Enka, en 1979.

La alegría de querer

En 'La alegría de querer', Jairo Aníbal Niño explora con delicadeza el corazón de los niños. Foto: Panamericana Editorial / cortesía J.A.N.

Jairo Aníbal Niño explora con delicadeza el corazón de los niños en busca del amor, al lado de los balones de fútbol, las lecciones de historia y los barquitos de papel. Rinde un homenaje a la frescura de la juventud y nos recuerda la maravilla de estar enamorados, en Cuba, La alegría de querer obtuvo el premio Misael Valentino.

Ediciones nuevas

Puede acceder estos días a nuevas ediciones de Panamericana Editorial, que tiene en su catálogo la mayoría de sus publicaciones. Se destacan por sus rediseños y reediciones en tapa dura y de los títulos emblemáticos del autor. Cuentan con el trabajo visual de ilustradores nacionales e internacionales (como Daniel Piqueras y Olga Cuéllar), quienes traducen la poesía verbal de Jairo Aníbal en imágenes coloridas, modernas y atractivas para la infancia actual. Se caracterizan por tipografías legibles y encuadernaciones de alta calidad pensadas para resistir el uso continuo en bibliotecas escolares y lectura en casa.

Las resurrecciones de Federico García Lorca

Además de sus grandes clásicos, la colección incluye obras de su catálogo como Historia y nomeolvides, Fútbol, goles y girasoles, Los papeles de Miguela, Gato y Puro pueblo.