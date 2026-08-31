Piedad Bonnett suma un nuevo reconocimiento internacional a una carrera literaria construida durante más de tres décadas entre la poesía, la narrativa, el teatro y el ensayo. La escritora colombiana fue elegida como ganadora del Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, un galardón que reconoce su trayectoria y su aporte a la literatura en español.

Bonnett recibirá oficialmente el premio el 25 de septiembre, durante una ceremonia programada para las 8:30 de la noche en la Fundación Mediterráneo de Murcia. Ese mismo día tendrá una agenda dedicada a su obra: está prevista una recepción de los premiados en el Museo Arqueológico de Murcia y otra en el Ayuntamiento, mientras que a las 6:00 de la tarde participará en el ciclo “Autores de éxito” de la Biblioteca Regional, en un coloquio con Vicente Cervera y Malola Romero Carbonell.

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El reconocimiento a Bonnett se da en medio de la novena edición de la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, ExLibris, que se desarrollará entre el 21 y el 27 de septiembre y reunirá a más de 160 autores, poetas y artistas.

Nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, Piedad Bonnett estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes y posteriormente realizó una maestría en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño en la Universidad Nacional de Colombia. También ha desarrollado una larga trayectoria como profesora universitaria.

Su primer libro de poesía, De círculo y ceniza, apareció en 1989 y obtuvo una mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz. Cinco años después llegó uno de los primeros grandes reconocimientos de su carrera: el Premio Nacional de Poesía de Colcultura, por El hilo de los días.

A partir de entonces publicó títulos que ampliaron una obra marcada por la exploración de la intimidad, los vínculos humanos, la pérdida, el paso del tiempo y las tensiones de la vida cotidiana. Entre sus libros de poesía se encuentran Nadie en casa, Ese animal triste, Todos los amantes son guerreros, Las tretas del débil, Las herencias, Explicaciones no pedidas y Los habitados.

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Precisamente Explicaciones no pedidas le permitió obtener en 2011 el Premio Casa de América de Poesía Americana, mientras que Los habitados recibió en 2016 el Premio de Poesía Generación del 27, en España. Un año después de este último reconocimiento, Bonnett publicó Los habitados, uno de los libros centrales de su etapa poética reciente.

Piedad Bonnett suma un nuevo reconocimiento internacional a una carrera literaria construida durante más de tres décadas entre la poesía, la narrativa, el teatro y el ensayo. La escritora colombiana fue elegida como ganadora del Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, un galardón que reconoce su trayectoria y su aporte a la literatura en español. Foto: Andrés Bo

También ha recibido el Premio de Poesía Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval, concedido en México en 2012, y el Premio José Lezama Lima de Poesía, otorgado por Casa de las Américas en 2014 por Explicaciones no pedidas. Pero su escritura nunca se ha limitado al verso.

Bonnett ha construido también una importante obra narrativa. Su bibliografía incluye novelas como Después de todo, Para otros es el cielo, Siempre fue invierno , El prestigio de la belleza, Donde nadie me espere y Qué hacer con estos pedazos, además de Lo que no tiene nombre, un libro de carácter testimonial que aborda la experiencia de la enfermedad mental y la muerte de su hijo.

Piedad Bonnett y su obra "Lo que no tiene nombre".

A la par de la poesía y la narrativa, Bonnett ha escrito dramaturgia. Entre sus obras teatrales figuran Gato por liebre, Que muerde el aire afuera, Sanseacabó, Se arrienda pieza y Algún día nos iremos, varias de ellas montadas por el Teatro Libre de Bogotá. También ha trabajado como ensayista y entrevistadora de escritores.

Su obra, además, ha cruzado las fronteras del español. Sus poemas han sido traducidos al italiano, inglés, francés, sueco, griego y portugués.

El nuevo reconocimiento llega apenas dos años después de uno de los mayores hitos de su trayectoria: en 2024 recibió el XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los principales galardones dedicados a la poesía escrita en español y portugués. El premio destacó el conjunto de su obra poética y su aporte a la literatura iberoamericana.

Ahora, el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia vuelve a situar su nombre en el panorama literario español. El galardón hace parte de una estructura de reconocimientos que en 2026 también incluye el Premio Fomento a la Lectura, concedido a la Librería Lello de Oporto, y el Premio Editorial ExLibris Murcia, que este año será para Norma Editorial. La ceremonia reunirá a los tres premiados el 25 de septiembre.