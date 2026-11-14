Con un emotivo encuentro que reunió arte, memoria y un firme compromiso con la identidad nacional, la Biblioteca Nacional de Colombia dio inicio oficial a la conmemoración de sus 250 años de historia.

Libros digitales de la Biblioteca Nacional

El acto de apertura, celebrado el pasado 12 de noviembre, contó con la participación de embajadores, miembros del cuerpo diplomático, integrantes de las Fuerzas Militares, artistas y autoridades del sector cultural, marcando el inicio de una agenda que se extenderá durante todo el 2027.

La jornada inaugural estuvo precedida musicalmente por dos cuartetos de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, de la Asociación Nacional de Música Sinfónica.

Entre los asistentes destacados estuvo Ana María Bello, viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. Durante el evento, Julia Daza Noguera, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, recordó que desde su fundación, el 9 de enero de 1777, la institución ha custodiado el patrimonio bibliográfico del país, definiéndola como una casa que “guarda lo que fuimos e ilumina lo que podemos llegar a ser”.

La apertura de la exposición patrimonial "250 años por descubrir". Foto: Suministrada a Semana

El encuentro se estructuró en tres momentos significativos. El primero consistió en una intervención artística colectiva en la que pintores colombianos como Patricia Tavera, Ximena de Valdenebro, María Teresa Vieco, Ricardo Sampaio, Jerónimo Escobar y Gustavo Bejarano, junto con los visitantes y asistentes, dieron vida a un mural colectivo. Esta obra simbolizó la cultura como un espacio de encuentro y construcción diversa.

El segundo momento fue la apertura de la exposición patrimonial “250 años por descubrir” en el vestíbulo central de la biblioteca. Esta muestra inicial consta de 25 grupos de piezas con 84 objetos, incluyendo libros, manuscritos, mapas, fotografías y grabaciones.

La exhibición completa, que sumará 250 piezas, se inaugurará el 9 de enero de 2027 en la Sala Daniel Samper Ortega.

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Entre las joyas expuestas sobresalen el manuscrito de La vorágine de José Eustasio Rivera; la máquina de escribir con la que Gabriel García Márquez redactó Cien años de soledad (junto a su medalla y diploma de Premio Nobel, donados por la familia García Barcha); y una edición de 1739 de la Novena al Sacratissimo Corazón de Jesús. También destacan el manuscrito del Diccionario y gramática chibcha y fotografías de Nereo López.

Finalmente, se presentó la declaratoria “Volver a lo que somos”, un pacto simbólico firmado por los asistentes para proteger la memoria y valorar la diversidad cultural. Según Daza Noguera, esta iniciativa no es un retorno al pasado, sino una vuelta a lo esencial para avanzar con más fuerza hacia el futuro.

De cara a 2027, se anunciaron dos grandes programaciones que abarcarán las 52 semanas del año: la conmemoración de los 250 años de la biblioteca —con agendas local, regional e internacional— y el Centenario de Gabriel García Márquez.