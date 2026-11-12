Advierten que no es para niños: la escalofriante película navideña con la que Johnny Depp vuelve al cine

Johnny Depp regresa a las salas de cine de Colombia y Latinoamérica este 12 de noviembre como protagonista de Scrooge y los fantasmas de la Navidad, una nueva adaptación del clásico literario de Charles Dickens.

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Dirigida por el cineasta estadounidense Ti West, la cinta marca el retorno del actor a una gran producción de estudio tras varios años alejado de los principales circuitos de Hollywood.

La historia de Cuento de Navidad forma parte de la cultura popular global: un hombre mayor, tacaño y huraño que transforma su vida tras recibir la visita de tres espíritus durante la Nochebuena.

Sin embargo, para esta versión ambientada en el Londres de 1843, el guionista Nathaniel Halpern y el director Ti West —reconocido por su trabajo en el cine de suspenso con cintas como X y Pearl— decidieron alejarse del tono estrictamente familiar para explorar el costado gótico y sobrenatural del relato original.

De acuerdo con los primeros análisis de la crítica tras su proyección previa, la película aprovecha la oscuridad de una época anterior a la electricidad para construir una atmósfera sombría a lo largo de sus 116 minutos.

Aunque mantiene la estructura tradicional de la novela, la producción incorpora recursos visuales propios del suspenso, lo que hace que algunos pasajes resulten más intensos y menos orientados al público infantil que otras adaptaciones conocidas.

Para encarnar a Ebenezer Scrooge, West apostó por Johnny Depp, quien aparece bajo una elaborada caracterización física para dar vida al personaje.

Este estreno representa el proyecto de mayor visibilidad internacional para el intérprete desde el mediático proceso judicial con su exesposa Amber Heard y su participación en la cinta francesa Jeanne Du Barry.

El elenco se completa con figuras reconocidas del cine británico y estadounidense. Ian McKellen interpreta a Jacob Marley, el difunto socio de negocios que advierte a Scrooge sobre su destino, mientras que Andrea Riseborough asume el papel del Fantasma de las Navidades Pasadas con una estética que marca el giro más inquietante de la narración.

El recibimiento de la prensa frente a Scrooge y los fantasmas de la Navidad muestra posturas encontradas sobre el resultado final de la cinta. Por un lado, varios comentaristas destacan el trabajo de ambientación, la solidez del reparto secundario y el esfuerzo de West por dotar de mayor peso dramático al miedo que impulsa el cambio de actitud del protagonista, logrando que su transformación se sienta justificada más allá de la costumbre del relato.

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Por otro lado, un sector de la crítica señala que, pese a sus apuntes góticos y a los momentos de sobresalto, la película no logra desprenderse del todo de la previsibilidad de una historia que el público conoce de memoria.

Con su llegada a las carteleras colombianas este jueves 12 de noviembre —un día antes de su debut en Estados Unidos, Reino Unido y España—, el público local tendrá la última palabra sobre esta relectura oscura de un clásico decembrino.