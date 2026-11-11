‘Emily en París’ dice adiós: el tráiler oficial confirma la última temporada con un giro que cambia las reglas del juego

Netflix presentó este miércoles el primer adelanto oficial de la sexta y última temporada de Emily en París, la popular comedia romántica encabezada por Lily Collins y creada por Darren Star.

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La plataforma de streaming confirmó además que los episodios finales estarán disponibles en la plataforma el próximo 24 de diciembre, como una de sus apuestas principales para la temporada navideña.

El avance oficial ofrece una mirada al desenlace de la historia que empezó cuando una joven ejecutiva del Medio Oeste estadounidense dejó Chicago para mudarse a la capital francesa por una oportunidad laboral imprevista.

Tras varias entregas marcadas por el choque cultural, los retos corporativos en la agencia de marketing y un enredado panorama sentimental, el tráiler deja ver que la protagonista se encamina hacia su etapa de mayor madurez.

El adelanto arranca con una recapitulación de la trayectoria de Emily Cooper en la “Ciudad de la Luz”, recordando sus primeros pasos como creadora de contenido y asesora de marcas.

Emily en París, temporada 5 Foto: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

En el video, la voz de la protagonista reflexiona sobre cómo lo que creyó que sería un desvío divertido terminó transformándose en su vida real.

Asimismo, se destacan los consejos de su jefa, Sylvie Grateau, y las reflexiones de su mejor amiga, Mindy, quienes la impulsan a asumir las consecuencias de sus elecciones.

Uno de los puntos clave que revela este tráiler es el cambio de escenario. Tras los acontecimientos del final de la quinta temporada, la trama traslada parte de su acción a las playas de Grecia.

De acuerdo con el avance compartido por Netflix, este viaje propiciará un esperado reencuentro con el chef Gabriel, reabriendo los dilemas amorosos que han acompañado a la serie desde sus inicios.

La producción mantendrá a la mayoría de sus rostros conocidos. Además de Lily Collins en el rol principal, el reparto confirmado para esta entrega final incluye a Ashley Park (Mindy), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie), Samuel Arnold (Julien) y Bruno Gouery (Luc), entre otros integrantes que han hecho parte del círculo personal y laboral de Emily.

Según la sinopsis compartida por Netflix, la entrega del final de la serie confrontará a la protagonista con problemas laborales e incertidumbres personales que la obligarán a definir dónde quiere estar.

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La serie buscará dar respuesta a la interrogante central que ha guiado la narrativa: si Emily optará por priorizar su carrera, consolidar su vida en París o darle una nueva oportunidad a sus sentimientos.

Con esta sexta temporada, la producción se despide de una de las franquicias más vistas del catálogo de comedia romántica en la televisión de streaming, cerrando un ciclo que durante años generó amplias conversaciones en redes sociales sobre moda, turismo y triángulos amorosos.