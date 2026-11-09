El pasado 6 de noviembre, Netflix estrenó la miniserie Palacio, que hace referencia a los hechos de la toma del Palacio de Justicia, acaecidos hace ya 41 años.

Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue designado como embajador de Colombia en Perú

La producción señala que está basada en hechos reales, situación por la cual utiliza el nombre real de varios de los protagonistas de este suceso histórico.

Entre estos, el presidente de la época, Belisario Betancur Cuartas, varios de sus ministros y magistrados de las altas cortes.

Así como del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, y uno de los rostros más recordados durante la operación de recuperación del Palacio.

En la miniserie, que ha generado un verdadero debate, se señala al coronel -interpretado por el actor Carlos Manuel Vesga- como uno de los principales responsables de la desaparición forzada de civiles que salieron con vida del Palacio.

Omitiendo, por completo, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de toda responsabilidad en este proceso penal.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega habla con SEMANA tras ser declarado inocente en un proceso civil en Estados Unidos por los hechos del Palacio de Justicia: “No tengo nada de qué arrepentirme”

Por esto, presentó una tutela contra la productora con el fin de que se garanticen varios de sus derechos fundamentales que considera vulnerados por la forma en que fue retratado tanto en los tráilers como en los promocionales.

“(...) el 6 de noviembre de 2026, la serie ‘Palacio’ fue estrenada en la plataforma Netflix. Con ello, su contenido dejó de ser una conjetura y pasó a ser de público conocimiento”, señala la impugnación firmada por el abogado Jaime Granados que representa a los hijos del coronel Plazas Vega.

“Antes de entrar a develar la transgresión producida en cada una de las escenas, debe advertirse que cada capítulo abre con una cartelera breve que anuncia una ‘ficción inspirada en hechos reales’, sin salvedad alguna”, advierte la impugnación.

Noviembre 20 de 2015. Bogotá. El coronel retirado Alfonso Plazas Vega, permanece recluido en el Cantón Norte de Bogotá. (Colprensa - Mauricio Alvarado) Foto: Mauricio Alvarado

Es decir, en ningún momento se hace referencia a los fallos judiciales que absolvieron al oficial en retiro.

“La advertencia según la cual, la obra ‘no debe ser usada para atribuir responsabilidades a personas determinadas’ solo aparece al final de cada capítulo, durante unos diez segundos, cuando el espectador ya ha visto las escenas”, señala.

En otro de los apartes se indica que en una de las escenas más fuertes de la producción audiovisual se retrata al coronel Plazas manejando un tanque de guerra e ingresando por la fuerza por la puerta principal del Palacio de Justicia.

Este hecho, indica, no tiene sustento verídico alguno.

“(...) ninguna de las investigaciones adelantadas por estos hechos, ni ninguna de las decisiones judiciales proferidas en ellas, le atribuyó al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega haber accionado el cañón de un vehículo blindado ni haber disparado alguno contra el Palacio de Justicia”, reseña la acción judicial.

“Se trata, entonces, de una conjetura que la serie le atribuye con su nombre real sin respaldado en ninguna fuente judicial, y que lo presenta ante el espectador como autor directo de los disparos contra un edificio en el que se encontraban magistrados y civiles retenidos”, añade.

General (r) Arias Cabrales pierde última batalla sobre la condena por desapariciones del Palacio de Justicia; Corte Suprema niega revisión

Por, esto, le pide a la productora que se realicen varias aclaraciones al inicio y al final de cada capítulo con el fin que el espectador no entre en conclusiones equivocadas.

“Incorpore, en cada escena de la serie ‘Palacio’ en que aparece o se menciona el personaje que representa al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, una sobreimpresión en tipografía legible, que permanezca en pantalla durante toda la escena y que no altere su imagen, diálogo, ni montaje, con el siguiente texto: ‘Personaje recreado con fines de ficción. Su contenido no corresponde a hechos reales ni a lo establecido por las decisiones judiciales”, pide la tutela.