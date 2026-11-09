La JEP entrará a debatir las propuestas de reducción del presupuesto. Existe malestar y preocupación

Una fuerte preocupación y malestar han generado los anuncios hechos el pasado jueves 5 de noviembre por el recién posesionado presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas Betancourth.

Senadora María Clara Posada denuncia que las Farc no entregaron el 96,5 % de sus bienes

En su primera intervención pública, el magistrado anunció tres medidas drásticas con el fin de enfrentar la reducción de 170 mil millones de pesos del presupuesto para el año 2027 aprobado por el Gobierno y el Congreso.

SEMANA conoció que dichas propuestas hacen parte de un proyecto borrador que será presentado en las próximas horas ante el órgano de Gobierno de la JEP.

Todo indica que se vendrá una muy fuerte discusión por los alcances de las medidas formalizadas por el magistrado Rojas Betancourth.

Uno de los principales puntos de discusión, y de seguro el más acalorado, tiene que ver con la reducción del 85 por ciento de los contratos de prestación de servicios en la entidad.

“Tales servicios cubrían principalmente la defensa técnica, el apoyo psicosocial y, en general, los encuentros restaurativos de las víctimas y comparecientes”, señaló el magistrado Rojas.

JEP tercerizó contratación de inmuebles de sedes territoriales en convenios de cooperación internacional por $ 21.000 millones

El director de la UIA, Giovanny Álvarez, aseveró que esperan que se revisen las medidas anunciadas. De lo contrario, se afectaría la función, visión y misión de la JEP.

Esto, frente a las medidas para garantizar la obtención de las víctimas de los macrocasos y otorgarles una adecuada seguridad y protección.

“Reducir el 55 por ciento del personal de la UIA sería atentar contra los objetivos de la JEP, sobre todo, en lo relacionado con la administración de justicia”, señaló el Álvarez, quien espera que todo se trate de “un malentendido”.

Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Somos conscientes de que el país vive una grave crisis fiscal y que la JEP está en la obligación de sumarse al esfuerzo de las demás entidades del Estado para sanear las finanzas pública”, reconoció.

Sin embargo, las propuestas planteadas dejarán maniatados a todos los funcionarios de la Unidad encargada de realizar las labores de investigación y, si es el caso, de acusación y llevar toda la etapa de juicio.

Las otras dos medidas de recorte

En su discurso de posesión, el magistrado Rojas anunció la entrega del edificio ubicado en el nororiente de Bogotá y donde funcionan, desde hace diez años, las oficinas principales de la JEP.

“Este cambio implica una reducción de costos de unos 26 mil millones de pesos a anuales”, señaló el magistrado. “Esta decisión nos obliga a imponer el trabajo virtual como regla y estructurar un modelo de trabajo rotativo”.

Igualmente, anunció la entrega de los esquemas de seguridad y protección de los magistrados, del secretario general y los fiscales. Esto con el fin de reducir en 37 mil pesos anuales estos gastos.