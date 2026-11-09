Senadora María Clara Posada denuncia que las Farc no entregaron el 96,5 % de sus bienes

Este lunes 9 de noviembre, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, por medio de su cuenta en la red social X, lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por una decisión adoptada en junio de 2026, relacionada con las obligaciones del antiguo secretariado de las Farc frente al inventario y entrega de bienes obtenidos durante el conflicto armado.

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“¡EL COLMO! A pesar que las FARC dejaron de entregar el 81.8 % de los inmuebles y el 96.5 % de los muebles que se comprometieron a dar, la JEP en junio de 2026 certificó que el Secretariado NO TENÍA LA CULPA de los problemas en la entrega de los bienes, por lo cual no podía sancionarlos”, denunció Posada.

Asimismo, la senadora compartió unos apartes de un documento de la sección de la apelación de la JEP, donde se logran ver los bienes que tendrían las entonces Farc, pero también los que fueron recibidos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Según la tabla divulgada por la senadora Posada, la antigua guerrilla reportó 722 inmuebles, de los cuales la SAE recibió 121, una diferencia de 601 propiedades. En cuanto a muebles y enseres, se relacionaron 51.992 elementos, pero únicamente fueron recibidos 1.830, dejando una diferencia de 50.162.

Las cifras también muestran que las Farc reportaron 2.500 millones de pesos en efectivo, mientras que la SAE recibió 2.114 millones 350.000 pesos, una diferencia de 385 millones 650.000 pesos. En materia de oro, el inventario contemplaba 440.020 gramos, de los cuales fueron recibidos 252.500. Además, se reportaron 25.000 gramos de oro en joyas, pero solamente se recibieron 2.540 gramos.

La situación también se presentó con los semovientes: de 24.456 unidades inventariadas, la SAE recibió 258. En medios de transporte, de 319 unidades reportadas, fueron recibidas 31.

Pese a estas diferencias, la Sección de Apelación estableció en el numeral 480 de su decisión: “Con base en el marco normativo descrito y el análisis detallado de las actuaciones informadas por las diferentes entidades involucradas en el proceso especial de recaudo, administración y disposición de los activos, esta Sección concluye que el antiguo Secretariado de las FARC-EP dio cumplimiento a la obligación de elaborar un inventario de los bienes obtenidos por vía de la economía de guerra, y suministrar la información requerida para su entrega material”.

Posada también dijo que hay diferencias en el tratamiento judicial entre los altos mandos guerrilleros y los de la Fuerza Pública. “Esto contrasta con la rigurosidad con que la JEP juzga a los altos mandos de la Fuerza Pública bajo el criterio de presión por resultados, donde terminan respondiendo por absolutamente todo”, señaló.

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Asimismo, indicó: “A pesar que en 2014 Forbes estimó su fortuna en US$600 millones y un informe de la Fiscalía y el Ejército calculó que entre 1995-2015 tuvieron un saldo favorable de $13.3 billones, las FARC solo dieron activos por $46.194 millones”.

La senadora también hizo referencia al numeral 468 de la providencia, que señala que, de los 722 inmuebles inicialmente reportados, la SAE recibió información de 311, pero solamente logró ubicar 132 terrenos, entre los cuales 121 eran baldíos y 10 correspondían a resguardos.

El documento judicial explica que las dificultades estuvieron relacionadas con alteraciones del orden público, limitaciones sobre el dominio de algunos bienes y oposición de terceros de buena fe.

También recoge la explicación de los delegados de la antigua guerrilla, según la cual parte de la información no pudo recuperarse porque algunos excombatientes que la poseían abandonaron el proceso de reincorporación.

“La JEP protegió al Secretariado y lo blindó de cualquier reproche en este tema. Vean esto”.