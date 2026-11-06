Molestias internas en la JEP por las medidas de austeridad y ahorro, ¿no eran para todos?

Una gran molestia han causado en las entrañas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las medidas anunciadas recientemente por el presidente del tribunal, Danilo Rojas Betancourth, relacionadas con los ajustes para acomodarse a la reducción del presupuesto para el próximo año.

Un grupo de fiscales que hacen parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) ha manifestado su indignación al darse cuenta de que las medidas de ajustarse el cinturón no son para todos en el tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz.

Pese a que los fiscales entregaron en los últimos días sus esquemas de seguridad como medida para ahorrar gastos, se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que los magistrados no adoptaron la misma posición.

En los primeros meses de 2027 se entregará el edificio donde funcionó la JEP durante casi 10 años. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Los togados, según contaron, siguieron con sus esquemas de protección y seguridad. Algunos de los magistrados han manifestado que mantienen sus esquemas por razones de seguridad.

En la UIA la preocupación es mayúscula, puesto que hay un proyecto que busca reducir la planta de personal lo máximo posible. Así, algunos de los cargos podrían pasar a la magistratura.

Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En los próximos días habrá una reunión clave para definir este y otros temas.