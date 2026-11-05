María Clara Posada cuestiona la gestión de Ramelli en la JEP y destaca recortes anunciados por nuevo presidente del alto tribunal

La senadora María Clara Posada se pronunció sobre los cambios administrativos que adelanta el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Danilo Rojas, y contrastó su disposición al diálogo con la gestión de su antecesor, Alejandro Ramelli, a quien cuestionó por la forma en que manejó las solicitudes de recursos y los llamados de control desde el Congreso.

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La congresista destacó que Rojas haya optado por escuchar las preocupaciones de distintos sectores frente al funcionamiento de la jurisdicción, particularmente en medio de la situación fiscal que atraviesa el país. A su juicio, la JEP debe concentrarse en su labor como tribunal de justicia y revisar los gastos asociados a su operación.

“Qué diferencia la actitud del nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, frente a la arrogancia de Alejandro Ramelli, que quiso imponer su voluntad en el Congreso y abstenerse de rendir cuentas”, manifestó Posada.

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Danilo Rojas Betancourth, presidente de la JEP Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En esa línea, la senadora aseguró que las advertencias que había formulado sobre los gastos de la jurisdicción no eran infundadas y señaló que las decisiones adoptadas por la nueva presidencia representan un ahorro para los recursos públicos.

Entre las medidas que resaltó están la devolución del edificio que ocupaba la entidad, el recorte del 85 por ciento de los contratos de prestación de servicios, la implementación del trabajo virtual y la reducción de los esquemas de seguridad. Según Posada, estos ajustes permitirían ahorrarles a los colombianos miles de millones de pesos.

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Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: Guillermo Torres Reina / Colprensa

“Tal y como lo advertimos, la opulencia de la JEP no era un mito. Cuando exigían recursos exorbitantes y pretendían que nadie pudiera vigilarlos, auditarlos ni cuestionarlos, aquí alzamos la voz”, afirmó.

Sin embargo, la congresista advirtió que los cambios administrativos no agotan las discusiones pendientes sobre el funcionamiento de la jurisdicción.

En particular, le pidió al magistrado Rojas revisar las garantías procesales de los integrantes de la Fuerza Pública que no han aceptado responsabilidad en los hechos investigados y que buscan demostrar su inocencia.

María Clara Posada ha publicado sus hallazgos sobre la entidad. Foto: Semana

“Invito al magistrado Rojas a escuchar nuestro llamado para actuar en derecho, conforme a la Constitución y la ley”, sostuvo.

Finalmente, Posada señaló que todavía espera respuestas claras sobre otros aspectos de la gestión de la JEP y pidió que los ajustes financieros estén acompañados de decisiones que fortalezcan la transparencia y el respeto por el debido proceso.