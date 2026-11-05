La crítica de la senadora Andrea Padilla al silencio del Pacto Histórico frente al escandalo de ‘sextorsión’ de Gustavo Petro

La senadora Andrea Padilla se pronunció sobre las denuncias que involucran al presidente Gustavo Petro y respaldó públicamente el análisis de la periodista Diana Calderón, directora del programa Hora 20 de Caracol Radio, quien planteó que los señalamientos conocidos podrían configurar un caso de presunta corrupción y “sextorsión” si llegan a comprobarse.

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“Suscribo el análisis de Diana Calderón”, escribió Padilla en su cuenta de X, al referirse a las acusaciones que apuntan a un supuesto abuso de poder relacionado con contratos estatales y encuentros sexuales. La congresista calificó los señalamientos como “gravísimos” y sostuvo que podrían corresponder a un presunto caso de corrupción asociado a la figura de la “sextorsión”.

En su pronunciamiento, la senadora también dirigió sus críticas hacia los integrantes del Pacto Histórico, al cuestionar lo que considera un silencio frente a las denuncias. “El silencio de los integrantes del Pacto Histórico condenará a esta expresión de la izquierda. Todos los días, por asuntos nimios, acusan, señalan y condenan; hoy callan”, manifestó.

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Andrea Padilla Villarraga Representante a la Cámara Alianza Verde | Foto: Andrea Padilla Foto: Foto: Andrea Padilla

El mensaje de Padilla recoge los principales planteamientos expuestos por Calderón en su análisis, en el que la periodista advirtió que, de comprobarse las acusaciones, el asunto trascendería un escándalo de índole personal para convertirse en un posible caso de corrupción por la utilización de recursos públicos.

“10 contratos, 133 millones de pesos y una mujer que dice que fueron el pago por acostarse con el presidente. Si eso se prueba, no estamos ante un escándalo de alcoba, sino ante corrupción”, señaló Calderón, al explicar por qué considera que el concepto de sextorsión resulta central en este caso.

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Video publicado por Deicy Jiménez y una foto del expresidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Presidencia

La directora de Hora 20 también hizo referencia al testimonio de Deicy Jiménez, quien habría señalado que los contratos suscritos entre 2021 y 2026 fueron entregados como pago por encuentros sexuales con Petro, primero cuando era senador y posteriormente como presidente. Se trata de acusaciones que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes y cuya veracidad no está establecida.

Calderón, además, pidió cautela frente a los señalamientos y recordó que acusar sin pruebas puede constituir una falsa denuncia. “Mientras la justicia no actúe, ni la inocencia ni la culpa quedan establecidas”, afirmó.

Deicy Jiménez publicó un video para probar su relación con Gustavo Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA

Tanto el pronunciamiento de Padilla como el análisis de Calderón pusieron sobre la mesa otro cuestionamiento político: la posición que asumirá el Pacto Histórico frente a las denuncias y la exigencia de explicaciones sobre el presunto uso de recursos públicos.