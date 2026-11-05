Abelardo De La Espriella interrumpió evento del Gobierno para donar su sueldo a dos fundaciones del Amazonas

En un evento público que lideró en Leticia, en el departamento de Amazonas, el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, protagonizó un episodio que no pasó desapercibido para los asistentes.

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El jefe de Estado donó su tercer sueldo a dos fundaciones de esa región del país: “Bueno, ya cumplí 90 días en el Gobierno y en dos días, tres meses. Eso era un poco más de los 90 días y he recibido tres sueldos como presidente de la República. El primero vino cortado porque empecé el 7, pero ya se emparejaron todos. Como presidente me pagan 41 millones y pico de pesos mensuales”.

“Y yo prometí en campaña donar todos los meses durante cuatro años mi sueldo. Y el tercer sueldo lo vengo a donar a esta tierra maravillosa, a dos fundaciones”, dijo.

El presidente Abelardo De La Espriella donó su tercer sueldo como mandatario a dos fundaciones en el Amazonas: “Lo sobrenatural de Dios son los milagros”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/TMmKB2iYyu — Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2026

“La primera fundación es la Fundación La Aljaba. ¿Qué hace la fundación? Cuéntenos, señora, por favor…”, dijo De La Espriella. La representante de la fundación indicó: “La Fundación La Aljaba es un programa de atención integral a la niñez en situación de vulnerabilidad, extrema pobreza o necesidad”.

Además, agregó la representante: “(...) tenemos 26 años de servicio en el Amazonas y ya tenemos realmente impacto en lo que hemos hecho en los jóvenes y niños, trabajando para que estudien, para que tengan un futuro mejor. Eso es lo que es la fundación”.

Luego, anotó el mandatario colombiano: “Y esos 20 milloncitos ayudan en algo, ¿verdad?”.

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“Señor presidente, la fundación vive de lo sobrenatural de Dios. Amén. Y lo sobrenatural de Dios son los milagros”, destacó la representante de la fundación.