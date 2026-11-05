Taiwanesa extraditada a Argentina quedó libre. Su defensa cuestiona a la justicia colombiana

Po Ya Lin es una ciudadana de nacionalidad Taiwanesa que fue extraditada el pasado 28 de octubre, después de que la Dijin de la Policía y Migración Colombia la entregaran a la Interpol de Argentina, para que respondiera por un proceso pendiente que tiene con la justicia de ese país.

La mujer era requerida por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Argentina para que respondiera por los delitos de falsedad en documento y encubrimiento, tras ser señalada de adquirir un vehículo de procedencia ilícita y utilizar documentación pública falsa.

La historia de Po Ya Lin, la mujer que salió de Colombia junto a un grupo de extraditados por orden de Abelardo De La Espriella

Sin embargo, el abogado Sergio Clavijo, defensa de Lin, confirmó en las últimas horas que un día después de que fue extraditada a ese país, el mismo Tribunal “le otorgó su libertad, quedando vinculada al proceso y el suscrito ya tuvo contacto telefónico con ella desde el 29 de octubre”.

Clavijo precisó que la extranjera fue capturada el 10 de septiembre de 2025 en territorio colombiano y casi un mes después, decidió acogerse a una extradición simplificada, un mecanismo de cooperación que acepta de manera libre ser entregada al Estado que la requiere.

Sin embargo, el abogado que defiende a Po Ya Lin manifestó que la Corte Suprema de Justicia “no emitió el concepto dentro de los 20 días” que establece la ley en este tipo de procedimientos y advirtió que el Ministerio de Justicia también “incurrió en mora dentro del trámite”.

Esta situación provocó que la taiwanesa estuviera más de un año privada de su libertad “de forma injustificada”, según Clavijo, y hasta provocó la radicación de una tutela con la que se buscaba que quedara en libertad o se diera su traslado urgente a Argentina. Ese recurso fue rechazado por la Sala Civil de la Corte el pasado 23 de octubre.

Frente a esa situación, el abogado de Po Ya Lin manifestó que “es evidente que la mora de las autoridades colombianas podrían generar responsabilidades por el presunto delito de prolongación ilícita de la privación de libertad, pues de haber cumplido los trámites de ley, la mujer hubiese quedado en libertad”.

La defensa de la extranjera le pidió a la Corte Constitucional que regule algúnos términos de las extradiciones de Colombia, pues el propio Ministerio de Justicia reconoció en su respuesta a la tutela que no existe un término legal para que el Estado remita las garantías diplomáticas, lo que calificó como “un vacío legal que opera en contra de los derechos requeridos”.