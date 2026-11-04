La historia de Po Ya Lin, la mujer que el presidente Abelardo De La Espriella extraditó a los Estados Unidos

Po Ya Lin estaba detenida en Colombia y la extraditaron a los Estados Unidos por orden del presidente Abelardo De La Espriella. Fue incluida en el listado de los extraditables que la semana pasada fueron montados en un avión del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

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No es claro el delito por el que Po Ya Lin fue capturada en la ciudad de Bogotá el 17 de septiembre de 2025. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que en su prontuario aparece el delito de falsedad en documento público, sin embargo, la boleta de encarcelación dice claramente que la captura es con fines de extradición.

Llegó al pabellón de extraditables, en el espacio dispuesto para mujeres. Los guardianes del Inpec la recibieron siete meses después de su captura y en esas celdas estuvo hasta el pasado 28 de octubre, cuando el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella firmó el listado de extradiciones que estaban pendientes.

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La mujer de origen chino estaba en Colombia con un pasaporte y a pesar de que en el sistema aparece el delito de falsedad, su boleto de extradición la subió al avión de la DEA, donde se supone solo abordan quienes están requeridos por la justicia de los Estados Unidos y por delitos relacionados con narcotráfico.

Más de un año estuvo en Colombia Po Ya Lin, de la que no se conoce alias, pero se sabe que las autoridades le seguían la pista, al punto de que no hubo complicaciones para su captura. Simplemente la ubicaron y notificaron de la orden de extradición que corría en su contra y que finalmente se cumplió.

Po Ya Lin fue extraditada junto a conocidos delincuentes e integrantes de grupos criminales como alias El Enfermero, que tenía su tiquete de extradición desde hace meses en la Casa de Nariño, hasta que el presidente De La Espriella tomó la determinación de descongestionar la cantidad de solicitudes de las autoridades en los Estados Unidos.