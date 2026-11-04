Estos son los motivos por los que la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero

SEMANA conoció el documento completo con el que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en un nuevo caso de presunta participación indebida en política contra Daniel Quintero Calle, el entonces superintendente de Salud del gobierno de Gustavo Petro.

La decisión se basó en las declaraciones difundidas el pasado 21 de junio de 2026, en plenas votaciones para la segunda vuelta presidencial, cuando el país vivía una apretada jornada electoral con los entonces dos candidatos: Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

El expediente reveló el trasfondo de la posible falta disciplinaria que habría cometido Quintero, el patrón de reincidencia que tendría en este tipo de casos y la afectación a las condiciones de equilibrio e imparcialidad que se darían cuando un funcionario entra en el debate democrático.

Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín

La Procuraduría detalló que este nuevo proceso inició a raíz de una entrevista que el exsuperintendente concedió a un medio de comunicación y el contenido se difundió a través de TikTok. En ese video Quintero habría manifestado su apoyo a Cepeda y rechazó a De La Espriella.

El auto con el pliego de cargos contra Quintero dejó entrever que no solo se trataría de una ligereza verbal del exalcalde de Medellín, sino que dejaría en evidencia su patrón de reincidencia, la transgresión al principio de imparcialidad y la estrategia de silencio dentro del proceso.

El procurador José Rodrigo Vargas, responsable de la investigación, precisó que Daniel Quintero era la cabeza del máximo órgano de vigilancia del sector salud en Colombia y su actuación en las pasadas elecciones habría fracturado la imparcialidad de la función pública.

El expediente precisó que “no atender el marco de las prohibiciones en ejercicio de su cargo como Superintendente Nacional de Salud, puntualmente, el de participar indebidamente en política participando (...); podría convertirse en un escenario que vulnere los derechos de los participantes en la misma, generando como consecuencia, la afectación de las condiciones de equilibrio e imparcialidad”.

Otro de los análisis que hizo la Procuraduría para formular pliego de cargos contra Quintero, tendría relación con la reincidencia en la que habría incurrido en este tipo de faltas. En 2022, cuando era alcalde de Medellín, terminó suspendio tras publicar un video en el que decía “el cambio es en primera”, en abierta alución a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Esa reiteración en la falta habría sido factor importante para que el órgano de control le formulara cargos a título de dolo, pues según el auto, el exsupersalud tenía pleno conocimiento de ese tipo de prohibiciones constitucionales e igual incurrió en la falta.

Aunque Daniel Quintero se ha defendido en redes sociales y ha denunciado una persecusión política por este caso, la Procuraduría también reveló en el expediente que durante el trámite del proceso el exalcalde estaría optando por la estrategia del silencio.

El pasado mes de agosto se corrió traslado del informe técnico presentado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (DNIE), pero de paso le notificaron a Quintero sin que “solicitara aclaraciones o complementaciones del mismo”, dice el documento.

Un mes después, el ente de control ordenó cerrar la investigación para definir la etapa del proceso, le dio 10 días al exsuperintendente para que presentara alegaciones previas y hasta el mes de octubre se dejó constancia que no presentó “una sola página de alegatos”.

Este nuevo proceso contra Daniel Quintero podría terminar en una sanción por la falta disciplinaria en la que habría incurrido durante la segunda vuelta presidencial y dejaría un precedente frente a las reglas democráticas de la Constitución sobre cualquier tipo de funcionario.