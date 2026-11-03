¿Por qué aparecen tantas ratas? La respuesta podría estar más cerca de lo que se cree

La presencia de residuos en las calles de Bogotá no solo es un problema para el espacio público; la constante permanencia de bolsas y desechos en determinados puntos también favorece la aparición de animales como los roedores, una situación que genera preocupación en diferentes sectores de la ciudad.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) explicó que, aunque las ratas no son consecuencia directa de la basura, los residuos sí pueden convertirse en un factor que las atrae, especialmente cuando permanecen durante largos periodos en el espacio público.

“La basura atrae a las ratas”, explicó Germán Ojeda, funcionario de la UAESP, al referirse a las intervenciones que se realizan en los lugares donde se identifican problemáticas asociadas con residuos y presencia de estos animales.

De acuerdo con la entidad, en estos casos se trabaja de manera articulada con la Secretaría Distrital de Salud. Mientras la UAESP se encarga de intervenir los puntos relacionados con la acumulación y disposición inadecuada de residuos, la Secretaría tiene a su cargo las acciones dirigidas específicamente al control de los roedores.

La basura en las calles se ha vuelto un escenario diario en diferentes puntos de Bogotá. Foto: SEMANA

La situación está relacionada, en parte, con el tiempo que las bolsas permanecen en las calles. Según la UAESP, Bogotá genera alrededor de 6.500 toneladas de residuos diariamente y cerca de 1.000 toneladas corresponden a residuos voluminosos y de construcción que terminan siendo abandonados en el espacio público.

Basura en la calle, un escenario diario

La entidad señaló que uno de los principales problemas no necesariamente es que los residuos no sean recogidos, sino que permanezcan expuestos durante varias horas antes de la recolección. Esto puede facilitar que terceros rompan las bolsas y dispersen los desechos.

En cuanto a los llamados puntos críticos, la UAESP aseguró que estos han disminuido. La ciudad pasó de tener más de 600 puntos identificados al inicio de este proceso a alrededor de 471, aunque estos lugares son censados mensualmente y pueden volver a ser considerados críticos si reaparecen los residuos.

Además, durante 2026 se han retirado más de 2.161 contenedores que no presentaban condiciones operativas adecuadas y se han implementado nuevas estrategias de recolección y disposición de residuos.

Para la UAESP, reducir los residuos en las calles es una de las medidas que puede contribuir a evitar que estos espacios se conviertan en puntos de atracción de roedores. Sin embargo, la entidad insiste en que su manejo requiere también la intervención de las autoridades sanitarias.