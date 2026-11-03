Ejército y Policía descubren arsenal oculto debajo de un colchón en un cambuche de Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá dio a conocer una nueva intervención realizada por las autoridades en la capital del país. De acuerdo con la entidad, esta intervención permitió dar un contundente golpe a la criminalidad y disminuir posibles hechos de delincuencia.

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Este operativo se llevó a cabo específicamente bajo el puente El Cortijo, estructura ubicada sobre la calle 80. Al parecer, debajo de este lugar se hallarían varios cambuches que vecinos del sector identificarían como un foco de inseguridad.

Tras varios reportes, los encargados de realizar la intervención fueron uniformados de la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local de Engativá, la UAESP, la Policía y la Brigada XIII del Ejército Nacional, agentes que entraron al sitio con el fin de desmontar estas instalaciones y verificar los alrededores.

En las imágenes compartidas por la Secretaría se evidencia cómo las autoridades arrestan a un hombre del lugar, debido a que se le encontraron diferentes estupefacientes.

Posteriormente, los funcionarios continuaron registrando el sitio. Al verificar las instalaciones, encontraron decenas de armas blancas escondidas bajo los colchones de los cambuches. Además, otras estaban guardadas en cajas de plástico.

De acuerdo con las autoridades, la intervención dejó como resultado el retiro de 4,5 toneladas de residuos, equivalentes a un total de 14 metros cúbicos, que fueron transportados en una volqueta para procesarlos adecuadamente.

Asimismo, se reportó la incautación de 400 gramos de marihuana, por lo que se capturó al hombre que los transportaba por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades recalcaron que estas intervenciones se realizan con el fin de recuperar el espacio público para los ciudadanos y afectar los índices de criminalidad o posibles focos de inseguridad que pueden impactar a los habitantes de Bogotá.

Estos operativos ya se han llevado a cabo en diferentes puntos de la capital. En ellos se han desmontado varias de estas estructuras, que en algunas ocasiones sirven como refugio para material ilícito.

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Las diferentes entidades aseguraron que continuarán con estas medidas para brindar tranquilidad a la ciudadanía; también extendieron una invitación para que las personas denuncien estos hechos.

En caso de tener información sobre alguna situación que pueda significar un riesgo, se puede llamar a los canales oficiales de emergencia, como la línea 123.