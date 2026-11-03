El parque rehabilitado de la localidad Antonio Nariño, que tuvo una inversión de 2.000 millones: nuevo escenario para familias

En las últimas horas, la Alcaldía Local de Antonio Nariño, en Bogotá, anunció la inauguración de un nuevo espacio que tendrán las familias para su recreación. Se trata del parque La Valvanera, un espacio que había funcionado por años y que tuvo que ser rehabilitado. Históricamente había reunido a la comunidad del lugar en torno a deportes como microfutbol y baloncesto.

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El pasado 31 de octubre, la Alcaldía realizó la entrega del lugar renovado. Su transformación ahora permite que los vecinos y niños tenga nuevos escenarios deportivos, zonas recreativas, entre otros aspectos clave.

La Alcaldía Local de Antonio Nariño entregó el parque La Valvanera, un espacio renovado para el deporte, la recreación y el encuentro de las familias del barrio Restrepo, en Bogotá. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA / A.P.I

Entre las grandes novedades, ahora el parque cuenta con canchas de baloncesto, voleibol, microfútbol, gimnasio al aire libre y juegos infantiles. También dispone de mobiliario urbano, senderos y superficies renovadas que hacen del lugar un excelente espacio para quienes explorar estas prácticas deportivas.

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La intervención en este escenario contó con una inversión superior a los 2.148 millones de pesos, que son recursos destinados a la recuperación de los escenarios deportivos, mejoramiento de pisos y superficies. Dentro de la inversión hay 711 millones destinados a las canchas y más de 111 millones para los juegos infantiles.

La alcaldesa local de Antonio Nariño, Luisa María Ramírez Riascos, destacó la entrega del parque La Valvanera como una oportunidad para que niños, jóvenes y familias vuelvan a disfrutar de escenarios deportivos y recreativos. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA / A.P.I

“Hoy ponemos a disposición de nuestra comunidad un parque renovado, que durante generaciones ha sido punto de encuentro para vecinos y familias. Recuperar este espacio significa devolverle a la ciudadanía un lugar para disfrutar del deporte, la recreación y compartir en comunidad. Queremos que los niños, niñas, jóvenes y familias encuentren aquí nuevos escenarios para encontrarse y construir recuerdos. Esta intervención representa una inversión en el bienestar de nuestra localidad y en la recuperación de espacios públicos para el disfrute de todos”, comentó la alcaldesa local de Antonio Nariño, Luisa María Ramírez Riascos.

La localidad recibió un espacio emblemático clave para el barrio Restrepo, lo que representa la oportunidad de volver a encontrarse, compartir en familia y construir nuevas historias en un lugar que ha acompañado durante décadas la vida de la comunidad.

Con una inversión superior a los $2.148 millones, el parque La Valvanera recuperó sus espacios deportivos y recreativos para la comunidad del barrio Restrepo, que durante décadas ha encontrado allí un punto de encuentro. Foto: 123rf