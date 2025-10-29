Orden de captura contra estilista que le causó la muerte a una joven al practicarle una liposucción en un salón de belleza

El 15 de septiembre de 2023, la joven Laura Sofía Amaya Duarte llegó, por recomendación de su mejor amiga, hasta un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

Sin embargo, y pese a lo que se podría creer, la joven quería someterse a una cirugía plástica. Por lo que buscó directamente a Brenda Gissele Celeita Angarita, la encargada de arreglar las uñas, y quien era la persona recomendada.

Tras hablar y verificar que quería someterse a una liposucción, Brenda Gissele dispuso de una pequeña sala para realizar la misma acción que, semanas antes, le había practicado a la amiga de su nueva clienta.

Dicha sala no contaba con los requisitos mínimos para este tipo de procedimientos. Igualmente, la estilista no contaba con estudios profesionales para realizar la intervención.

Pocos minutos después de comenzar la intervención, la joven empezó a convulsionar y vomitar hasta que perdió el conocimiento. Esto obligó a que se pidiera ayuda a las personas que estaban en el salón de belleza y vecinos para trasladar a la joven a un centro médico cercano.

Condenan a cuatro años y dos meses de prisión a una estilista por la muerte de una joven durante una liposucción ilegal en Bogotá. El juez ordenó su captura inmediata. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HUuTe2th8F — Revista Semana (@RevistaSemana) October 29, 2025

Sin embargo, los galenos no pudieron hacer mucho y la joven falleció por un paro cardiorespiratorio.

Después de dos años de este caso, la jueza 64 de conocimiento de Bogotá condenó a cuatro años y dos meses de prisión a Brenda Gissele Celeita Angarita por su responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

La jueza, en la lectura del fallo, advirtió que la procesada no acreditaba estudios en medicina ni experiencia en cirugías estéticas.

Debido a que no pudo demostrar su arraigo en la sociedad, la jueza ordenó su captura inmediata para que cumpla la sentencia en el centro carcelario que disponga el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“La conducta desplegada por Brenda Gissele Celeita Angarita no conllevó una aceptación del riesgo de muerte al que se podía enfrentar su paciente, sino que la misma atendió a misiones y negligencias que aumentaron la peligrosidad de la realización de la intervención”, señaló la jueza en la lectura del fallo este miércoles 29 de octubre.

“Actuó con culpa”

Para la funcionaria judicial, la acusada sabía el riesgo de este procedimiento estético y de las consecuencias de ejecutarlo sin tener las bases académicas y profesionales.

Prueba de esto fue su respuesta a la situación de emergencia, cuando le pidió a la acompañante de la joven que le diera a comer una chocolatina y un jugo para bajar las convulsiones y así recomponer el cuerpo.

“No era precavida en hacer recomendaciones por el procedimiento, evitar comer alimentos, advertir sobre las complicaciones que se presentarían, circunstancia que evidencia la estructuración de la culpa”, advirtió.

Finalmente, consideró que existen muchos elementos materiales probatorios presentados en juicio que permiten concluir que la procesada actuó con total desconocimiento de los principios médicos.