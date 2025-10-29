Suscribirse

Judicial

Orden de captura contra estilista que le causó la muerte a una joven al practicarle una liposucción en un salón de belleza

Brenda Gissele Celeita fue sentenciada, en fallo de primera instancia, a cuatro años y dos meses de prisión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 2:52 p. m.
Liposucción
Condenan a cuatro años y dos meses de prisión a Brenda Gissele Celeita Angarita por causarle la muerte a una joven en una liposucción. | Foto: Getty Images

El 15 de septiembre de 2023, la joven Laura Sofía Amaya Duarte llegó, por recomendación de su mejor amiga, hasta un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

Sin embargo, y pese a lo que se podría creer, la joven quería someterse a una cirugía plástica. Por lo que buscó directamente a Brenda Gissele Celeita Angarita, la encargada de arreglar las uñas, y quien era la persona recomendada.

Contexto: Escándalo por la muerte de una niña de 14 años tras una cirugía estética, ¿tenía el consentimiento de sus padres?

Tras hablar y verificar que quería someterse a una liposucción, Brenda Gissele dispuso de una pequeña sala para realizar la misma acción que, semanas antes, le había practicado a la amiga de su nueva clienta.

Dicha sala no contaba con los requisitos mínimos para este tipo de procedimientos. Igualmente, la estilista no contaba con estudios profesionales para realizar la intervención.

Pocos minutos después de comenzar la intervención, la joven empezó a convulsionar y vomitar hasta que perdió el conocimiento. Esto obligó a que se pidiera ayuda a las personas que estaban en el salón de belleza y vecinos para trasladar a la joven a un centro médico cercano.

Sin embargo, los galenos no pudieron hacer mucho y la joven falleció por un paro cardiorespiratorio.

Después de dos años de este caso, la jueza 64 de conocimiento de Bogotá condenó a cuatro años y dos meses de prisión a Brenda Gissele Celeita Angarita por su responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

La jueza, en la lectura del fallo, advirtió que la procesada no acreditaba estudios en medicina ni experiencia en cirugías estéticas.

Debido a que no pudo demostrar su arraigo en la sociedad, la jueza ordenó su captura inmediata para que cumpla la sentencia en el centro carcelario que disponga el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“La conducta desplegada por Brenda Gissele Celeita Angarita no conllevó una aceptación del riesgo de muerte al que se podía enfrentar su paciente, sino que la misma atendió a misiones y negligencias que aumentaron la peligrosidad de la realización de la intervención”, señaló la jueza en la lectura del fallo este miércoles 29 de octubre.

“Actuó con culpa”

Para la funcionaria judicial, la acusada sabía el riesgo de este procedimiento estético y de las consecuencias de ejecutarlo sin tener las bases académicas y profesionales.

Prueba de esto fue su respuesta a la situación de emergencia, cuando le pidió a la acompañante de la joven que le diera a comer una chocolatina y un jugo para bajar las convulsiones y así recomponer el cuerpo.

“No era precavida en hacer recomendaciones por el procedimiento, evitar comer alimentos, advertir sobre las complicaciones que se presentarían, circunstancia que evidencia la estructuración de la culpa”, advirtió.

Contexto: Estos son los seis reconocidos médicos condenados a 84 meses de prisión por falsificar títulos de cirugía plástica en una Universidad de Brasil

Finalmente, consideró que existen muchos elementos materiales probatorios presentados en juicio que permiten concluir que la procesada actuó con total desconocimiento de los principios médicos.

“Vemos que la prueba testimonial, así como la documental y pericial, permite tener por acreditación la acción típica desplegada por la procesada consistente en la realización de un procedimiento estético en condiciones irregulares que le produjo la muerte a la víctima”, precisó la jueza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

2. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

3. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

4. Este es el correo electrónico que Amazon está enviando a los empleados despedidos en EE. UU.

5. USCIS modifica las extensiones automáticas de permisos de trabajo para inmigrantes en Estados Unidos: así afectará a miles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EstilistaLipoesculturaAntonio NariñoFiscalía General de la Nación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.