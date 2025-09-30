Suscribirse

Mundo

Otro aterrador crimen en México conmociona a varias celebridades: Miguel de la Mora Larios, afamado estilista, fue asesinado

La muerte del estilista podría estar relacionada con carteles u organizaciones criminales en Polanco.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 11:12 p. m.
El estilista Micky de 28 años era originario de Jalisco fue asesinado
El estilista Micky, de 28 años, era originario de Jalisco y fue asesinado. | Foto: @lasillarota

Miguel de la Mora Larios, o Micky, como lo conocían sus fanáticos, fue un reconocido estilista nacido en Jalisco que alcanzó una gran popularidad entre las celebridades mexicanas (Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscy Escoto) por su talento con las extensiones y los tratamientos capilares.

Micky era famoso por sus habilidades estilísticas, pero también por transmitir mensajes esperanzadores a sus clientas, en los que mencionaba que la belleza también era parte de la identidad personal.

Contexto: Se conoce el temido mensaje hallado en un cartel junto a los cuerpos de B King y DJ Regio: hay pista clave

El estilista fue fundador de Micky Hair Salon, el primero en Zapopan, y después abrió una segunda sede en Polanco, lugar donde fue encontrado su cuerpo este martes, 30 de septiembre, tras un ataque perpetrado por hombres armados que viajaban en motocicletas. Uno de ellos le disparó a quemarropa, provocándole una muerte instantánea.

Estilista asesinado
El estilista asesinado había trabajado con parejas famosas de México como Ángela Aguilar y Cristian Nodal. | Foto: @EstiloDF

Autoridades, y el propio alcalde de Miguel Hidalgo, confirmaron que no se trató de un robo, sino de un ataque personal.

Fuentes policiales confirman que el fallecido estilista había puesto una orden de restricción a un hombre identificado como Eduardo.

Contexto: Cartel mexicano habría financiado red fiscal binacional: empresarios involucrados y familia de Estados Unidos bajo la lupa

Otra de las pistas que han vinculado con el violento crimen es la buena relación que el estilista llevaba con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, quienes podrían estar involucrados en su muerte.

Estilista asesinado en Polaco
Estilista asesinado en Polaco. | Foto: @sdpnoticias

El homicidio ya figura como uno más de una serie de hechos violentos perpetrados por carteles y grupos criminales de la zona de gran poder adquisitivo en Polanco.

Según la Fiscalía de la Ciudad de México y los informes de inteligencia nacional, actualmente operan en la capital del país al menos siete estructuras criminales principales. Entre ellas se incluyen el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito y el Cartel de Caborca, junto con grupos locales como Los Molina, La Nueva Alianza, Los Rodolfo, La Ronda 88 y Los Catalinos.

Miguel Ángel de la Mora Larios
Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista asesinado. | Foto: @CorresponsalsMX

El asesinato de Miguel de la Mora Larios es un recordatorio de que la zona de mayor riqueza de la Ciudad de México (CDMX) se ha convertido en el escenario de numerosos escándalos. Esta área ha visto cómo artistas, operadores y líderes del crimen organizado han sido víctimas de la violencia, desde un simple ajuste de cuentas hasta operativos especiales diseñados para eliminar a rivales en la lucha por el control criminal.

Contexto: Trump acusa a “políticos y a las personas que son elegidas” en México de ser controlados por carteles del narcotráfico

La noticia de su muerte causó conmoción en todo el país, además de en sus amigos y seguidores. Sus redes se han llenado de mensajes de despedida, en muestra de que era una figura pública importante y querida en México.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevos detalles sobre el caso de B King y DJ Regio Clown salieron a la luz: “Apunta a una venganza”

2. Tres exmilitares colombianos custodiaban a narco ecuatoriano dado de baja en Antioquia: esta es la historia

3. Nuevo técnico de León dio giro al futuro de James Rodríguez: prensa mexicana reveló inesperado final

4. “Más de 1.000 millones de pesos que Nicolás Petro no reportó en su declaración de renta”, la imputación contra el hijo del presidente

5. María Claudia Tarazona le envió conmovedor mensaje a Miguel Uribe Turbay: “Qué ganas de haberte tenido más tiempo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MéxicoCrimenEstilistaAsesinato

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.