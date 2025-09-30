Otro aterrador crimen en México conmociona a varias celebridades: Miguel de la Mora Larios, afamado estilista, fue asesinado

Miguel de la Mora Larios, o Micky, como lo conocían sus fanáticos, fue un reconocido estilista nacido en Jalisco que alcanzó una gran popularidad entre las celebridades mexicanas (Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscy Escoto) por su talento con las extensiones y los tratamientos capilares.

Micky era famoso por sus habilidades estilísticas, pero también por transmitir mensajes esperanzadores a sus clientas, en los que mencionaba que la belleza también era parte de la identidad personal.

El estilista fue fundador de Micky Hair Salon, el primero en Zapopan, y después abrió una segunda sede en Polanco, lugar donde fue encontrado su cuerpo este martes, 30 de septiembre, tras un ataque perpetrado por hombres armados que viajaban en motocicletas. Uno de ellos le disparó a quemarropa, provocándole una muerte instantánea.

El estilista asesinado había trabajado con parejas famosas de México como Ángela Aguilar y Cristian Nodal. | Foto: @EstiloDF

Autoridades, y el propio alcalde de Miguel Hidalgo, confirmaron que no se trató de un robo, sino de un ataque personal.

Fuentes policiales confirman que el fallecido estilista había puesto una orden de restricción a un hombre identificado como Eduardo.

Otra de las pistas que han vinculado con el violento crimen es la buena relación que el estilista llevaba con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, quienes podrían estar involucrados en su muerte.

Estilista asesinado en Polaco. | Foto: @sdpnoticias

El homicidio ya figura como uno más de una serie de hechos violentos perpetrados por carteles y grupos criminales de la zona de gran poder adquisitivo en Polanco.

Según la Fiscalía de la Ciudad de México y los informes de inteligencia nacional, actualmente operan en la capital del país al menos siete estructuras criminales principales. Entre ellas se incluyen el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito y el Cartel de Caborca, junto con grupos locales como Los Molina, La Nueva Alianza, Los Rodolfo, La Ronda 88 y Los Catalinos.

Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista asesinado. | Foto: @CorresponsalsMX

El asesinato de Miguel de la Mora Larios es un recordatorio de que la zona de mayor riqueza de la Ciudad de México (CDMX) se ha convertido en el escenario de numerosos escándalos. Esta área ha visto cómo artistas, operadores y líderes del crimen organizado han sido víctimas de la violencia, desde un simple ajuste de cuentas hasta operativos especiales diseñados para eliminar a rivales en la lucha por el control criminal.