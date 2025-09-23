¿Quiénes son La Familia Michoacana? El cartel que estaría detrás de la muerte de B King y Regio Clown

Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar y Juan Luis Herrera, conocidos como B King y Regio Clown, que estaban desaparecidos en México desde el 16 de septiembre, fueron encontrados muertos.

Según informes de medios mexicanos de este lunes 22 de septiembre, se encontraron restos humanos en el Estado de México de los dos hombres. La última vez que se les vio fue saliendo de un gimnasio en Polanco.

Medios como El Financiero informaron que los cuerpos, que serían de los artistas colombianos, fueron desmembrados.

Junto a los restos, se halló un mensaje firmado, supuestamente, por el grupo criminal La Familia Michoacana: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Instagram @bkingoficial - @regioclownn - Montaje SEMANA

Fuentes de la Fiscalía del Estado de México, consultadas por el mismo medio, confirmaron que las características de los restos hallados coinciden con las de los artistas desaparecidos.

Pero, ¿quiénes son estos presuntos culpables de la muerte de los artistas?

La Familia Michoacana es una organización criminal mexicana con larga historia, dedicada principalmente al narcotráfico y otras actividades ilícitas como la extorsión, el secuestro, el lavado de dinero y el tráfico de armas.

A lo largo de los años ha sido conocida por su extrema violencia y por tener un origen con tintes de culto o secta, con códigos de conducta para sus miembros.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU., esta organización criminal trafica drogas en los estados de Guerrero y Michoacán.

Se dedica a contrabandear fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia Estados Unidos, y luego lava el dinero de sus actividades ilegales a través del sistema financiero del país.

Aumento del tráfico de la “droga zombi” desde México a EE. UU. preocupa a expertos. | Foto: Getty Images

Sus líderes, los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga ‘el Pez’ y José Alfredo Hurtado Olascoaga ‘el Fresa’. Se cree que residen en México y están prófugos de la justicia.

Las autoridades de Estados Unidos han ofrecido recompensas por información que lleve a su arresto y han impuesto sanciones financieras contra ellos y otros familiares.

Las autoridades estadounidenses han impuesto sanciones a Ubaldo Hurtado Olascoaga, hermano de los líderes de la organización, lo que resalta la forma en que los carteles de la droga a menudo usan a las familias para mantener sus operaciones criminales.

Ubaldo Hurtado Olascoaga es un alto mando dentro de La Nueva Familia Michoacana (LNFM) y está involucrado en extorsión y narcotráfico en nombre del grupo. También supervisa a los sicarios de la organización y ha participado en la extracción ilegal de mercurio y uranio.

B King, cantante asesinado en México, dijo ser sobrino de alias Fritanga, capo del Clan del Golfo. | Foto: Redes sociales y Archivo.

El Departamento de Estado de EE. UU. designó a La Familia Michoacana como una Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

Sin embargo, supuesta evidencia —citada por el medio Infobae— vincularía al cantante B King con un hombre conocido como Fritanga, el narcotraficante colombiano.

En una entrevista con el programa Lo sé todo, el artista había confirmado que Fritanga era su tío, a quien describió como un amigo muy querido que siempre lo había apoyado.