La noticia de la identificación de dos cadáveres hallados en la municipalidad de Cocotitlán, al suroriente de Ciudad de México, acabó con las esperanzas de los colombianos que esperaban que fueran hallados vivos el cantante BKing y el DJ Regio Clown.

Ambos desaparecieron de la exclusiva zona de Polanco, en la capital mexicana, el martes 16 de septiembre, luego de que les dijeron a sus allegados que iban a hacer deporte a un gimnasio.

Sus cadáveres, informó la Fiscalía de Ciudad de México, fueron hallados un día después, el miércoles 17 de septiembre e identificados este lunes, 22.

Según indicó la entidad, “los familiares de Bayron Sánchez Salazar (es decir, B King) lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos”.

B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

Medios mexicanos indicaron que junto a los cadáveres de B King y su amigo Regio Clown fue hallado un temerario mensaje: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Este sería un mensaje de la autoría del crimen, que recaería sobre el cartel Familia Michoacana.

Aunque las líneas de investigación irían en ese sentido, también ha llamado la atención una entrevista que B King dio en 2022 al programa Lo sé todo en el que admitió que alias Fritanga, capo del Clan del Golfo, la organización delincuencial que hoy negocia con el gobierno colombiano, era tío suyo.

“Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací“, dijo en ese momento.

Pero eso no es todo. B King reconoció que estuvo en la fiesta de cumpleaños en la que el capo fue detenido en Isla Múcura, a la que asistieron decenas de reconocidos artistas.

“Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecho porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasaron muchas cosas que no tenían que pasar, como la extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros. Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”, admitió el cantante asesinado.

Ahora, las luces también se ponen sobre un enigmático video colgado en redes sociales por DJ Regio Clown.

“Mire este hermoso cielo que nos regala Dios, gracias infinitas a Dios, por la salud, el trabajo, el amor, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas, que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa”, dijo en la pieza audiovisual.

“Y también nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones, siempre hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos pueden poner en riesgo, como tener al lado personas que se maquillan de una cara de bondad, pero al final estas personas buscan un beneficio propio”, manifestó.

Además, dijo que “muchas veces la mentira viene disfrazada de sonrisas, tenemos que estar alertas, aprendan de la soledad, yo conviví mucho rato con mi soledad, eso me enseñó a tener esa alerta para identificar esas energías, que son los causantes de que muchas de estas cosas no se den, que muchas de estas cosas no fluyan”.

Por último, el amigo de BKing dijo: “Queramos a esas personas, porque tenemos que tener ese amor, ese perdón, pero mantengámoslas muy, muy lejos, es como para hoy ese mensajito hermoso, buen día, bendiciones y muchísimo amor”.