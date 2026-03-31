Bogotá inaugura festival góspel gratuito en Semana Santa: ubicación, hora y fecha

En el marco de la Semana Santa de este 2026, la Alcaldía de Bogotá anunció la celebración del primer Festival Góspel este Sábado Santo. Bajo el lema ‘Sobrenatural’, la capital del país vivirá una jornada de adoración y alabanza este 4 de abril.

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Desde la 1 de la tarde, las familias, los jóvenes y las comunidades podrán conmemorar la pasión de Cristo en este evento que busca exaltar el nombre de Jesús, en el Parque Metropolitano Villa Mayor.

‘El Festival Góspel de la 15′, como fue denominado, tendrá la participación en el escenario de artistas y agrupaciones locales como José Ordóñez, La Reforma, Oveja Cósmica, Camino de Vida y Henry Crespo. Además, la Alcaldía anunció tres bandas locales que representarán el talento emergente de la localidad.

“Este festival representa lo que somos como localidad y como ciudad: un territorio que reconoce la diversidad, que respeta la libertad religiosa y que cree en la participación ciudadana como motor de transformación”, declaró Luisa María Ramírez Riascos, alcaldesa local de Antonio Nariño.

Ramírez reveló que este festival se llevará a cabo gracias a los presupuestos participativos. Estos funcionan como un mecanismo que le permite a la misma ciudadanía decidir sobre los recursos que se invierten en sus localidades.

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Según lo estipulado por la Alcaldía, este evento también integrará una feria de emprendimiento que permitirá visibilizar iniciativas de los mismos miembros de la comunidad.

Se realiza en uno de los días claves de la tradición cristiana

La Semana Santa es una tradición de origen religioso. Anualmente se realiza para conmemorar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, hito clave en la humanidad; de hecho, la línea temporal que marca los años cambió a partir de este hecho.

Estos días son festivos en gran parte del mundo por la misma creencia. Foto: Getty Images

La ‘Pasión de Cristo’ es considerada el eje central de la tradición cristiana, en la medida en que las corrientes religiosas basadas en las escrituras bíblicas se fundamentan en el mensaje y las enseñanzas que Jesucristo dejó en los evangelios.

El evento, que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano de Villa Mayor, tendrá un enfoque centrado en la adoración, una práctica característica de la tradición cristiana. Este tipo de encuentros reúne momentos de alabanza que, según las creencias de esta fe, responden a los principios establecidos en la Biblia.

Es el primer evento de esta naturaleza que se realiza en Antonio Nariño; sin embargo, no es el primero en la ciudad. Desde hace unos cuantos años, la Alcaldía de Bogotá, en compañía del sector privado, se ha encargado de hacer uno de los eventos de música cristiana que más reúne asistentes, como lo es el ‘Góspel Al Parque’.