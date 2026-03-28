Así funcionará la ciclovía en Bogotá durante la Semana Santa

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer los horarios y días en los que funcionará la ciclovía en Bogotá durante la Semana Santa.

Según informó la entidad, el viernes 3 de abril no se realizará, mientras que los días 29 de marzo, 2 de abril y 5 abril sí se llevará a cabo.

Estos serán los horarios de la Ciclovía de Bogotá durante la Semana Santa 2026

Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026, funciona esta cita de 7:00 a. m. 2:00 p. m.

de 7:00 a. m. 2:00 p. m. Jueves Santo, 2 de abril de 2026), estará disponible de 7:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 2:00 p. m. Viernes Santo, 3 de abril de 2026: No hay Ciclovía de Bogotá por descanso y reflexión.

Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, regresa la Ciclovía de 7:00 a. m. 2:00 p. m. Única restricción en la en la Boyacá entre Parque El Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino en el barrio la Aurora de Usme, por plan retorno y medidas especiales en movilidad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer los horarios y días en los que funcionará la ciclovía en Bogotá durante la Semana Santa. Foto: Alcaldía de Bogotá

Planes en Bogotá durante Semana Santa

En el marco de esta temporada, la capital del país ofrece a sus visitantes una combinación de cultura, sabores locales, naturaleza y recorridos patrimoniales que permiten vivir estos días desde múltiples experiencias.

La Alcaldía destaca varias rutas que permiten recorrer sus templos y lugares emblemáticos a pie.

Ruta Centro Histórico – La Candelaria: Integra templos representativos como la Catedral Primada de Bogotá, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de San Ignacio, Las Aguas, Las Nieves, Veracruz, San Agustín y El Carmen, en un recorrido peatonal que conecta historia, arquitectura y tradición.

Ruta Chapinero: un trayecto que refleja la evolución arquitectónica y espiritual de la ciudad, pasando por la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, La Porciúncula, El Pilar, Cervantes, Santa María de los Ángeles y La Inmaculada.

Circuitos de fe y peregrinación: incluyen visitas a Monserrate, al Santuario del Divino Niño Jesús en el sur de la ciudad y otros espacios icónicos que hacen parte de la tradición religiosa bogotana.

“Esta experiencia también visibiliza la diversidad de credos presentes en la ciudad, como el Templo de Bogotá de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Mezquita Abou Bakr Al-Siddiq, que hacen parte del circuito de turismo religioso y cultural”, señala el Instituto Distrital de Turismo.

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Cultura

Adicionalmente, del 27 de marzo al 5 de abril, el Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV 2026 convierte a la ciudad en epicentro de las artes escénicas con programación nacional e internacional.

A esto se suma la posibilidad de recorrer espacios emblemáticos como el Museo del Oro, el Museo Botero, el Museo Nacional de Colombia y el Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO, así como caminar por La Candelaria, descubrir galerías independientes y disfrutar de teatros, bibliotecas y centros culturales activos durante toda la temporada.

Gastronomía

La Semana Santa también es una oportunidad para descubrir Bogotá desde sus sabores. Las plazas distritales de mercado con vocación turística, como la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, la Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia y la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto, permiten conectarse con la cocina tradicional y popular.

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A esto se suman zonas gastronómicas reconocidas como Zona G, Zona T, Usaquén, Chapinero Alto y el Parque de la 93, donde conviven propuestas de autor, cafés, cocina internacional y recetas típicas.