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Semana Santa en Guatapé: cinco planes para hacer en este colorido destino, uno de los preferidos por los turistas en Antioquia

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen tiene preparada una completa programación religiosa.

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Redacción Turismo
27 de marzo de 2026, 1:32 p. m.
Guatapé ees considerado uno de los pueblos más lindos y coloridos de Antioquia.
Guatapé ees considerado uno de los pueblos más lindos y coloridos de Antioquia. Foto: Getty Images

Ubicado en el oriente de Antioquia, a menos de dos horas de Medellín, se encuentra Guatapé, un destino que se ha consolidado como uno de los preferidos por los viajeros en esta región del país.

Se le conoce como el “pueblo de los 1.000 colores”, gracias a una arquitectura que llama la atención, en la que sus construcciones destacan por la variedad de tonos vivos que la hacen única.

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También es apodado el Pueblo de los Zócalos, debido a que las bases de las casas estos las adornan con motivos y diseños de colores, animales, flores, símbolos, y escenas cotidianas que representan la vida del pueblo y de la familia.

Allí los turistas tienen la oportunidad de realizar diversidad de planes en un ambiente relajado, tranquilo y lleno de tradiciones e historias de la cultura paisa y la Semana Santa es un buena oportunidad para visitarlo, pues además de los atractivos turísticos, es posible disfrutar de una completa programación religiosa que incluye procesiones y actos litúrgicos. Estas son algunos planes.

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Guatapé, Antioquia
Subir a la Piedra del Peñol es uno de los principales planes en Guatapé. Foto: Getty Images

Subir a la Piedra del peñol

Un plan obligado en Guatapé es subir a la Piedra del Peñol, que ofrece una de las mejores vistas de la región. Para llegar a la cima es necesario subir más de 700 escalones, pero vale la pena porque la panorámica es única. El portal Guatapé Colombia indica que el ingreso al lugar tiene un costo de 35.000 pesos.

Visita al parque principal

El parque principal de este pueblo antioqueño es considerado un espacio lleno de vida, con vendedores ambulantes y una gran variedad de tiendas y restaurantes. Es un lugar que invita a disfrutar y valorar la cultura colombiana, admirando su colorida arquitectura.

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Caminar por la Calle del Recuerdo

Se dice que hacer un recorrido por esta clave es una experiencia muy especial, pues los zócalos que se encuentran las viviendas narran la historia de la colonización antioqueña. Es un lugar lleno de tradición, historia y color, considerado patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio. Esta calle cuenta con un valor histórico, puesto que es la réplica de La Calle del Arriero, inundada en la década de los 70 para la construcción del embalse.

Guatapé es uno de los municipios más lindos de Colombia.
Guatapé es considerado como uno de los municipios más coloridos y lindos de Colombia. Foto: Getty Images

Malecón

Este es el punto desde donde se embarcan los visitantes en lanchas, barcos, planchones, veleros y motos de agua para disfrutar del embalse. Es un destino en el que es posible realizar actividades como canopy, además de disfrutar de otras como la pesca deportiva, precisa el portal Colombia Travel.

Participar de los actos religiosos

La parroquia Nuestra Señora del Carmen tiene preparada una completa programación para esta Semana Santa de 2026, la cual da inicio este 29 de marzo con la celebración del Domingo de Ramos y culmina el domingo de Resurrección con la celebración de eucaristías en diferentes horarios. Del jueves al sábado santo la programación incluye la celebración de la última cena, lavatorio de pies, visita a los monumentos, adoración de la cruz y la Vigilia Pascual, entre otros actos litúrgicos.