Cómo llegar a la Piedra del Peñol y disfrutar de los zócalos coloridos de Guatapé en Semana Santa

La Piedra del Peñol se ha consolidado como uno de los atractivos turísticos más importantes en Antioquia y temporadas como la de Semana Santa son un buen momento para visitarla.

Allí llegan diariamente cientos de viajeros interesados en subir hasta la cima con el fin de observar una linda panorámica de la región y del Embalse de Guatapé. Esta piedra cuenta con más de 240 metros de altura y en su punto más alto se alcanza a observar todo el hermoso paisaje que lo rodea. Para llegar a la cima es necesario subir más de 700 escalones, pero vale la pena porque este mirador es considerado como inigualable.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

Este atractivo se encuentra en el municipio de Guatapé, al que se le conoce como ‘Pueblo de los zócalos’, un nombre que se relaciona con el diseño de las construcciones del pueblo.

La Piedra del Peñol está en inmediaciones de Guatapé. Foto: Getty Images

Allí las casas, que se caracterizan por su diversidad de colores, exhiben zócalos que las adornan y que muestran figuras de animales, flores, símbolos y escenas cotidianas que representan la vida del pueblo y de la familia, por lo que se les considera verdaderas obras de arte.

En este municipio, ubicado en el oriente antioqueño, a menos de dos horas de Medellín, hay varios planes para hacer, además de subir al Peñol, que es uno de los imperdibles.

Estos son los encantos de uno de los pueblos más fríos de Antioquia, ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía

Por ejemplo, los viajeros pueden dar un paseo por el parque principal, un espacio lleno de vida, con música en vivo, vendedores ambulantes y una gran variedad de tiendas y restaurantes. Es un lugar que invita a disfrutar de la cultura de esta zona del país.

Otro sitio para no perderse es la Calle del Recuerdo, por donde es bueno dar una caminata, pues los zócalos narran la historia de la colonización antioqueña, adornada de flores que hacen honor a las calles empinadas que fueron inundadas por el embalse.

Guatapé es uno de los municipios más coloridos y lindos de Colombia. Foto: Getty Images

También está la Plazoleta del Zócalo, que se construyó para conmemorar los doscientos años de la fundación del municipio. Destaca porque está adornada por escalones de colores en los que se destaca la técnica del zócalo.

¿Cómo llegar a este destino?

Para llegar a la Piedra del Peñol y Guatapé desde Medellín, se pueden tomar varias opciones de transporte. Una de ellas es tomar un transporte público en la Terminal del Norte, cuyo recorrido dura aproximadamente dos horas. Otra opción es contratar un servicio privado de transporte, que ofrece mayor comodidad y flexibilidad en los horarios.

Así es uno de los municipios más pequeños de Antioquia, tiene nombre de ciudad española y es considerado un paraíso ecológico

Si el viajero va desde Bogotá, la mejor opción es tomar un vuelo a Medellín y luego seguir las indicaciones mencionadas anteriormente para llegar a la Piedra del Peñol.

Una vez en Guatapé, se puede tomar un transporte para ir hasta la entrada de la Piedra del Peñol en unos 15 minutos. También es posible caminar desde el pueblo, disfrutando del paisaje y la tranquilidad del entorno.