Todo lo que debe saber para visitar los senderos de Bogotá en esta Semana Santa 2026

Durante la Semana Santa, Bogotá no solo se transforma en un epicentro de actividades religiosas, sino también en un escenario ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza. Los cerros orientales, que rodean la ciudad, se convierten en uno de los destinos más visitados por ciudadanos y turistas, quienes optan por planes tranquilos y al aire libre.

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Sin embargo, ese aumento de visitantes también implica retos en materia de seguridad, conservación ambiental y organización del acceso a estos espacios naturales. Por ello, las autoridades distritales han reforzado las recomendaciones para quienes planean realizar caminatas ecológicas durante esta temporada.

Senderos, una experiencia con la naturaleza - Imagen de referencia Foto: Créditos: Asociación Comunitaria Yarumo Blanco / API

En ese contexto, el Distrito entregó una serie de consejos clave para visitar los senderos ecológicos en Bogotá durante la Semana Santa de 2026, entre los que se destaca la importancia de no ingresar por caminos no autorizados o de manera irregular, con el fin de evitar riesgos y proteger los ecosistemas.

Además, las autoridades enfatizan que es obligatorio agendar previamente la visita a través de la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales” o en la página web del Acueducto, ya que el ingreso está controlado por cupos limitados.

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Otro de los puntos más relevantes es la prohibición de llevar mascotas, debido a que pueden alterar el comportamiento de la fauna silvestre presente en estos ecosistemas. Asimismo, se recomienda evitar cualquier tipo de contacto con animales y observarlos siempre a distancia.

Estas medidas se dan en el marco de una programación especial para Semana Santa 2026, que contempla la apertura y cierre de senderos en fechas específicas. Por ejemplo, entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril de 2026 se habilitarán rutas como Quebrada La Vieja, San Francisco–Vicachá y Santa Ana–La Aguadora en días determinados, mientras que jornadas como el jueves 2 y viernes 3 de abril permanecerán cerradas al público.

Las autoridades también advierten que los cupos se habilitan con anticipación y se cierran una vez se completan, por lo que recomiendan planificar la visita con tiempo para evitar contratiempos. En términos generales, Bogotá cuenta con múltiples senderos ecológicos gratuitos y señalizados que permiten realizar actividades como caminatas y avistamiento de fauna, siempre bajo condiciones de seguridad y control institucional.

Sendero Las Moyas, un recorrido por la naturaleza de los cerros de Bogotá Foto: Instagram @senderolasmoyas

El llamado de las entidades distritales es claro: disfrutar de estos espacios implica también asumir un compromiso con su cuidado. No dejar basura, respetar las normas y seguir las indicaciones del personal son acciones fundamentales para garantizar la conservación de estos ecosistemas.

Así, en medio de una de las temporadas más concurridas del año, los senderos ecológicos de Bogotá se posicionan como una alternativa ideal para el descanso y la reflexión, siempre que se recorran con responsabilidad y respeto por el entorno natural.