Semana Santa en Bogotá: parques y centros recreativos tendrán programación especial

Durante la Semana Santa, Bogotá no solo concentra actividades religiosas, sino también una amplia oferta de planes recreativos y deportivos dirigidos a distintos públicos. En los últimos años, el Distrito ha buscado fortalecer estos espacios como alternativas para el uso del tiempo libre en la ciudad.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte tiene una oferta recreativa llamativa para la comunidad, llevando actividades a diferentes localidades y promoviendo el acceso gratuito a escenarios públicos.

La entidad se pone en modo Semana Santa 2026 y desplegará una agenda de actividades en múltiples localidades, con programación en parques, Centros de Felicidad (CEFE) y espacios comunitarios dirigida a distintos grupos poblacionales.

Centro Felicidad Chapinero. Foto: Guillermo Torres / Semana

Esta programación se desarrollará específicamente entre el 29, 30 y 31 de marzo, así como el 1 y el 4 de abril de 2026, fechas en las que el Instituto llevará actividades recreativas, deportivas y de actividad física a diferentes puntos de la ciudad.

Según la información oficial, las jornadas incluirán presencia en parques metropolitanos, zonales y de proximidad, además de escenarios estratégicos como las Manzanas del Cuidado y los CEFE, con el objetivo de promover el bienestar y la convivencia ciudadana.

Dentro de la oferta, se contemplan actividades como sesiones de Recreovía, clases grupales, gimnasios nocturnos y encuentros dirigidos a distintos grupos poblacionales en localidades como Usaquén, Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

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Esta estrategia busca garantizar cobertura en toda la ciudad, permitiendo que los ciudadanos accedan a espacios de recreación cerca de sus lugares de residencia. En ese sentido, el Instituto reiteró que el enfoque está en fomentar el uso activo del espacio público y fortalecer el tejido comunitario.

Adicionalmente, la agenda se articula con la operación especial de la ciclovía, que funcionará en días específicos de la Semana Santa. Según lo informado, este espacio contará con más de 138 kilómetros habilitados el 29 de marzo y el 2 de abril, mientras que el 3 de abril (Viernes Santo) no habrá servicio, y el 5 de abril operará con cierres parciales por el plan retorno.

La ciclovía se realizará con normalidad el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. Foto: IDRD

De igual forma, el sendero peatonal de Monserrate tendrá operación especial ante la alta afluencia de visitantes, especialmente el Viernes Santo, cuando se proyecta la llegada de hasta 60.000 personas, según la entidad. El ascenso estará habilitado de 5:00 a. m. a 1:00 p. m. y el descenso hasta las 4:00 p. m.

El Instituto recuerda que el sendero permanece cerrado los martes por mantenimiento y que el sendero del Pico del Águila continúa fuera de servicio por riesgo de caída de material.

Estas actividades se complementan con otros planes en la ciudad durante la Semana Mayor, como recorridos en parques emblemáticos, caminatas y uso de espacios naturales, que hacen parte de la oferta institucional para residentes y visitantes.