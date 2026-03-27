El Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá vivirá su segunda edición entre el 27 de marzo y el 5 de abril, con una oferta cultural amplia, tanto de la escena nacional como internacional.

“Las coreografías nacen de una intuición, de algo que no puedo nombrar”, Marie Chouinard

Para este año, la organización dispuso 27 espectáculos internacionales, 32 propuestas nacionales y 43 obras distritales. Estas mostrarán la mejor cara del teatro y las artes escénicas de la capital del país y los artistas invitados.

En el FIAV Bogotá, la compañía TAO Dance Theater presentará ‘16’, inspirada en los juegos de la Danza del Dragón y la Serpiente, y ‘17’. Foto: cortesía FIAV / A.P.I.

“El Festival no es solo una muestra de espectáculos. Es una conversación entre culturas, una oportunidad para que creadores colombianos dialoguen con artistas de todas partes del mundo. Esta dimensión hace que la ciudad se convierta durante esos días en un epicentro vivo donde las fronteras se diluyen y el arte se manifiesta en múltiples formas”, dice la Alcaldía.

Obras destacadas del FIAV

Esta segunda edición cuenta con un centenar de espectáculos que se podrán disfrutar entre amigos y familia, que apuntan a un gran abanico de públicos, pero hay obras que se han proyectado en eventos de talla mundial. Entre ellas están:

‘El mar es un pixel’, de David Gaitán, teatro sobre el honor en el mundo contemporáneo

24 preludios de Chopin / Henri Michaux: Movimientos – Compagnie Marie Chouinard (Canadá): La coreógrafa Marie Chouinard lleva a escena dos piezas emblemáticas que dialogan con la música clásica y las artes visuales. Un trabajo escénico de gran fuerza estética que combina teatralidad, corporalidad y composición interdisciplinar.

La coreógrafa Marie Chouinard lleva a escena dos piezas emblemáticas que dialogan con la música clásica y las artes visuales. Un trabajo escénico de gran fuerza estética que combina teatralidad, corporalidad y composición interdisciplinar. Numerical Series – Tao Dance Theater (China): La reconocida compañía TAO Dance Theater presenta sus más recientes piezas, ‘16’ y ‘17’, parte de su aclamada serie minimalista que investiga el cuerpo como lenguaje visual puro. Inspiradas en tradiciones como la danza del dragón, estas obras proponen una experiencia sensorial donde movimiento y sonido se integran de forma precisa.

La reconocida compañía TAO Dance Theater presenta sus más recientes piezas, ‘16’ y ‘17’, parte de su aclamada serie minimalista que investiga el cuerpo como lenguaje visual puro. Inspiradas en tradiciones como la danza del dragón, estas obras proponen una experiencia sensorial donde movimiento y sonido se integran de forma precisa. Caperucita en Manhattan – Teatro La Abadía (España): Reinterpretación que Carmen Martín Gaite hace del clásico cuento de Perrault. Esta propuesta musical, con cinco intérpretes que realizan veinte personajes en un cuento de hadas contemporáneo, se centra en Sara Allen, que vive en Brooklyn y sueña con Manhattan.

Reinterpretación que Carmen Martín Gaite hace del clásico cuento de Perrault. Esta propuesta musical, con cinco intérpretes que realizan veinte personajes en un cuento de hadas contemporáneo, se centra en Sara Allen, que vive en Brooklyn y sueña con Manhattan. Encantado – Lia Rodrigues Companhia de Danças (Brasil): Desde la favela de Maré, esta obra construye un potente universo visual con textiles y cuerpos en movimiento. Encantado explora lo sagrado y lo cotidiano, destacando el arte como herramienta de transformación social.

Desde la favela de Maré, esta obra construye un potente universo visual con textiles y cuerpos en movimiento. explora lo sagrado y lo cotidiano, destacando el arte como herramienta de transformación social. Lo que fue, retrato de una artista – La Ferretería Teatro (Cali): Homenaje a la memoria, al arte y a los escenarios que marcaron la historia cultural de Cali. Una actriz legendaria del esplendor del Caliwood enfrenta el desalojo definitivo del hotel, es testigo de los últimos momentos del Hotel Aristi, icónico edificio Art Decó que fue epicentro del arte y la bohemia en los setenta.

La programación completa se puede ver en la página de TuBoleta.

'Tierra' de Sergio Blanco, forma parte de la experiencia FIAV 2026. Foto: Nairí Aharonián

¿Cómo adquirir las entradas a los espectáculos?

Las boletas para las funciones individuales están disponibles en las páginas oficiales de fiavbogota.com y tuboleta.com. También hay opciones de abonos para los amantes del teatro que quieran vivir varios días consecutivos del festival. Adicionalmente, hay una serie de eventos que se realizarán al aire libre, por lo que son completamente gratuitos.